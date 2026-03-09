That was some performanceBNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2026
Joao Fonseca topples No. 23 seed Paul 6-2 6-3 for his first fourth-round showing at an ATP Masters 1000 event! Next up: Sinner#TennisParadise pic.twitter.com/Q1OwbrrOQP
Na próxima etapa da competição Fonseca terá um grande desafio, ele enfrentará o atual número dois do mundo, o italiano Jannik Sinner. A partida será realizada na próxima terça-feira (10).
O tenista carioca vive um ano de 2026 especial. seu grande feito até aqui foi a conquista, no final de fevereiro, do torneio de duplas do Rio Open ao lado de Marcelo Melo.
