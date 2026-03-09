SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com briga generalizada entre os jogadores de Cruzeiro e Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro, e decisão na cobrança de pênaltis entre Flamengo e Fluminense para definir o Carioca, o último domingo (8) foi marcado pela conclusão dos principais estaduais do país.

No Mineirão, o Cruzeiro venceu o rival Atlético-MG, com gol do atacante Kaio Jorge, para voltar a levantar a taça do estadual depois de um hiato de sete anos, chegando ao 39º título mineiro em sua história.

A decisão em jogo único em Belo Horizonte acabou marcada por uma briga generalizada envolvendo os jogadores das duas equipes no fim da partida, após o goleiro Éverson, do Atlético, revidar uma entrada dura que sofreu do meia Christian, do Cruzeiro.

Na súmula da partida, o árbitro Matheus Candançan registrou a expulsão de 23 atletas, sendo 12 do Cruzeiro e 11 do Atlético-MG.

"Expulso por, durante a briga generalizada, após o término da partida, desferir e atingir com socos e pontapés seus adversários, não sendo possível apresentar o cartão vermelho devido ao tumulto", escreveu o árbitro ao justificar as expulsões.

FLAMENGO BATE FLUMINENSE NOS PÊNALTIS NO MARACANÃ

Na decisão do Carioca, no Maracanã, também em jogo único, Flamengo e Fluminense fizeram uma partida morna, sem grandes chances de gol para nenhum dos lados, com a definição do campeão apenas na disputa de pênaltis.

Do lado rubro-negro, Luiz Araújo bateu mal e viu Fábio defender, mas Jorginho, Everton Cebolinha, Léo Pereira, Lucas Paquetá e Léo Ortiz converteram suas cobranças.

Pelo Fluminense, Paulo Henrique Ganso, Savarino, Guilherme Arana e John Kennedy fizeram os seus, mas Guga e Otávio desperdiçaram, dando ao rival seu 40º título do estadual na estreia do novo técnico Leonardo Jardim.

GRÊMIO VENCE E SE APROXIMA DO INTERNACIONAL NO RS

No Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional ficaram no empate em 1 a 1 em duelo no Beira-Rio, com o tricolor gaúcho confirmando a conquista estadual por ter vencido por 3 a 0 no jogo de ida.

O Grêmio chegou ao 44º título do Gaúcho, se aproximando do Internacional, que tem 46 taças. Entre 2018 e 2025, o tricolor foi o campeão sete vezes, contra apenas uma conquista do colorado, no ano passado.

FORTALEZA EMPATA COM CEARÁ COMO MAIOR CAMPEÃO DO ESTADO

No Ceará, Fortaleza e Ceará, que já haviam ficado em um empate em 1 a 1 no jogo de ida, voltaram a empatar pelo mesmo placar no jogo de volta, neste domingo (8), na Arena Castelão.

Nos pênaltis, o time do técnico Thiago Carpini levou a melhor vencendo por 5 a 4. Foi o 47º título do Cearense conquistado pelo Fortaleza, empatado agora com o Ceará como os dois maiores campeões do estadual.

BAHIA VIRA SOBRE O VITÓRIA E É CAMPEÃO INVICTO DO BAIANO

Na decisão em jogo único do Baiano, o Bahia saiu atrás do Vitória na Arena Fonte Nova, mas virou com dois gols do meia Jean Lucas e conquistou o estadual de maneira invicta, com nove vitórias e dois empates.

Foi o 52º título do estadual do time comandado por Rogério Ceni.

OPERÁRIO CAMPEÃO NO PARANÁ, PAYSANDU NO PARÁ E BARRA EM SANTA CATARINA

Entre os demais estaduais pelo Brasil, Operário e Londrina ficaram em um empate sem gol nos dois jogos da final do Paranaense, com o Operário campeão na disputa de pênaltis. Foi apenas o terceiro título do estadual conquistado pelo time de Ponta Grossa, o segundo consecutivo.

No Paraense, o Paysandu, que disputa em 2026 a Série C do Campeonato Brasileiro, sagrou-se campeão do estadual pela 51ª vez, superando o Remo -que joga a Série A- com vitória por 2 a 1 no jogo de ida e empate sem gols na volta.

Em Santa Catarina, o Barra conquistou o título de campeão estadual de Santa Catarina pela primeira vez. Na decisão contra a Chapecoense, venceu o primeiro jogo por 3 a 1 e perdeu o segundo por 1 a 0.

O time de Balneário Camboriú tornou-se o 24º clube campeão do catarinense, que tem como maiores vencedores Avaí (19) e Figueirense (18).