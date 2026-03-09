SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A conquista do título do Campeonato Paulista na noite de domingo (8) pelo Palmeiras, encerrando um hiato de 700 dias sem taças, contribuiu para fortalecer a relação entre o técnico português Abel Ferreira e a presidente do clube, Leila Pereira.

Iniciada em novembro de 2020, com a contratação do então desconhecido treinador luso pela agremiação alviverde, a relação entre o técnico e a dirigente -então patrocinadora do clube- passou por altos e baixos ao longo desse período.

Embora a conquista de títulos tenha naturalmente um papel bastante importante para manter a convivência entre os dois, Abel também fez questão de enaltecer a liderança e a forma de trabalho da presidente do clube, em especial em comparação com outras equipes do Brasil.

"Eu falo muito no nós. Isto é um trabalho que não é meu, é nosso. É um trabalho que é feito a partir de uma visão da nossa presidente, que tem a capacidade de ler a competência de seus profissionais e de apoiá-los", afirmou o treinador à CazéTV ainda no gramado do Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, onde o Palmeiras venceu por 2 a 1 para confirmar a conquista de seu 27º título estadual.

"Se calhar, em um ano passado com três vices [do Campeonato Paulista, para o Corinthians, e da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, para o Flamengo], em qualquer clube do Brasil teria sido despedido. Mas aqui a diferença do clube é que temos processos", acrescentou o treinador.

As declarações de Abel vieram seis dias após o Flamengo -principal protagonista do futebol brasileiro ao lado do Palmeiras nos últimos anos- despedir o técnico Filipe Luís, poucas horas após o rubro-negro golear o Madureira por 8 a 0 nas semifinais do Carioca.

Tendo conquistado seis taças pelo clube em cerca de um ano e meio no cargo, Filipe Luís foi dispensado após ficar com os vices da Supercopa do Brasil, superado na decisão pelo Corinthians, e da Recopa Sul-Americana, derrotado pelo Lanús, da Argentina.

Com relação estremecida com a diretoria do Flamengo, Leila Pereira também já havia disparado críticas à forma como foi conduzida a demissão de Filipe Luís.

"Eu já vi vários clubes fazendo essas coisas. Acho uma falta de respeito absurda dispensar qualquer funcionário no calor dos acontecimentos, 1h da manhã, 2h da manhã. Isso nunca aconteceu aqui, até porque nunca demiti e espero não demitir o nosso treinador", afirmou a dirigente.

"Muitos dirigentes tomam decisões para jogar para a torcida, para ficar bonito, ou até mesmo para alguns jornalista. Eu não tenho esse perfil. Já dispensamos colaboradores do Palmeiras, mas ninguém nunca foi desrespeitado. Respeito e credibilidade é o que vai fazer diferença se quisermos um futebol melhor", emendou a presidente do Palmeiras.

Neste domingo, após o título sobre o Novorizontino, Leila enalteceu mais uma vez o trabalho de Abel Ferreira à frente da equipe e cobrou o treinador de forma bem-humorada por mais conquistas.

"Eu realmente estava com abstinência de ganhar títulos. Não estou acostumada com isso. Eu falei para o Abel que quero, pelo menos, um título por ano. Ele está devendo um do ano passado, então tem que ter pelo menos um segundo [neste ano]", disse a dirigente aos risos.

"Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras. Dane-se o que os outros acham. O que a presidente acha é isso", afirmou Leila Pereira.

Com o título do Paulista, Abel chegou ao seu 11º troféu de campeão com o Palmeiras, superando Osvaldo Brandão para se isolar como o técnico mais vitorioso da história do clube palestrino.

Entre 2020 e 2024, o técnico português empilhou três taças do Paulista (2022, 2023 e 2024), duas do Campeonato Brasileiro (2022 e 2023) e duas da Copa Libertadores (2020 e 2021), além de uma da Copa do Brasil (2020), uma da Supercopa do Brasil (2023) e uma da Recopa Sul-Americana (2022).

Dentre as principais competições, Abel não ganhou pelo Palmeiras apenas o Mundial de Clubes -ele chegou a avançar até a final em 2021, quando a equipe perdeu por 2 a 1 para o Chelsea.

"Eu sou eternamente grata e, insisto, Abel é o maior técnico da história do Palmeiras. Não só por causa dos títulos que celebramos juntos mas pelo seu método de trabalho, pela pessoa que é, pela obsessão que tem por vencer. Fico muito feliz de estar aqui e ainda temos muitos capítulos na nossa história. Que seja infinito enquanto dure, como disse Vinicius de Moraes", afirmou Leila Pereira no fim do ano passado, durante cerimônia em homenagem aos cinco anos de Abel no comando do Palmeiras.

Apesar da trajetória vitoriosa, o casamento entre clube e treinador quase chegou ao fim depois da conquista do Brasileiro de 2023, quando o português recebeu uma proposta altíssima do Al Sadd -ele chegou a visitar o clube do Qatar durante as suas férias, mas acabou optando por dar continuidade ao trabalho no Brasil.