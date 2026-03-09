SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo Futebol Clube decidiu pela demissão do técnico Hernán Crespo. A decisão foi tomada pela diretoria são-paulina após uma sequência de divergências internas sobre o planejamento da temporada.

A avaliação da diretoria é que as expectativas estabelecidas no planejamento esportivo não estão alinhadas. A reportagem escutou que Crespo tomou decisões que "não pegaram bem" no dia a dia do CT da Barra Funda. Agora, o São Paulo está no mercado em busca de um novo comandante.

O treinador argentino havia retornado ao clube em julho do ano passado para iniciar sua segunda passagem pelo comando da equipe. Desde então, comandou o São Paulo em 46 partidas, com 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas.