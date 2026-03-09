SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo Futebol Clube anunciou no início da tarde desta segunda-feira (9) o desligamento do técnico Hernán Crespo e de outros profissionais que faziam parte da comissão técnica liderada por ele.

Campeão do Campeonato Paulista de Futebol em 2021, o argentino estava em sua segunda passagem pelo clube, iniciada em 2025. O comunicado da diretoria tricolor não detalha o motivo do rompimento entre as partes.

Nesta temporada, a equipe chegou à semifinal do Campeonato Paulista, quando foi eliminada pelo Sociedade Esportiva Palmeiras. Também ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro Série A, com dez pontos em quatro jogos, empatada justamente com o time alviverde, líder pelo critério de saldo de gols.

Somadas as duas passagens, foram 99 jogos sob o comando do treinador argentino, com 45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas.

"O São Paulo deseja sucesso para Hernán Crespo e sua comissão técnica na sequência de suas carreiras", diz a nota divulgada pelo clube.