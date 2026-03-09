O último domingo (8) foi de decisão em nove campeonatos estaduais, com títulos de Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Barra, Fortaleza, Mixto, Paysandu e Sport. No Mineiro o Cruzeiro ficou com o troféu, mas a partida final terminou com uma briga generalizada.

Briga em Minas

No estádio do Mineirão, o Cruzeiro derrotou o Atlético-MG por 1 a 0, gol do atacante Kaio Jorge, para garantir o título do Mineiro. O que era para ser uma noite de festa terminou em confusão. Já nos acréscimos do segundo tempo, o volante Christian e o goleiro Everson se chocaram em uma disputa de bola. O jogador do Galo agrediu então o adversário, o que foi o ponto de partida para uma briga generalizada envolvendo seguranças, jogadores e membros da comissão técnica das equipes.

Na súmula da partida (documento que registra fatos ocorridos em jogos de futebol) o árbitro Matheus Candançan informou que, por causa da confusão, puniu 23 atletas, de ambas as equipes, com cartões vermelhos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

27 vezes Palmeiras

Em São Paulo o Palmeiras fez valer o seu favoritismo e derrotou o Novorizontino pelo placar de 2 a 1 no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, para garantir o título paulista pela 27ª vez em sua história. Matheus Bianqui fez o de honra do Tigre, enquanto o atacante Vitor Roque e o zagueiro Murilo marcaram os gols da vitória do Verdão, que já havia vencido o jogo de ida da decisão pelo placar de 1 a 0.

NÃO PODERIA SER DIFERENTE! TRANSFORMANDO A LEALDADE EM PADRÃO, O ALVIVERDE SE IMPÔS E CONQUISTOU MAIS UMA TAÇA. O ESTADO DE SÃO PAULO É NOSSO PELA 27ª VEZ, #FAMÍLIAPALMEIRAS! #CampeãoImponente pic.twitter.com/zMqKnXDzyK SE Palmeiras (@Palmeiras) March 9, 2026

Fla Tri no Rio

Em partida transmitida pela Rádio Nacional, o Flamengo derrotou o Fluminense por 5 a 4 na disputa de pênaltis, após um empate sem gols no tempo regulamentar, para conquistar o tricampeonato do Campeonato Carioca. Este é o 40º título do Flamengo na competição.

O É CAAAAAAAAAAAAAAMPEÃOOOOOOO CARIOCA!!!



GRITA NAÇÃO. CAMPEÃO CARIOCA!

É CAMPEÃAAAAAAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

É CAMPEÃAAAAAAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

É CAMPEÃAAAAAAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

É pic.twitter.com/rOcplvViv7 Flamengo (@Flamengo) March 8, 2026

Fortaleza campeão

Outra decisão decidida nas penalidades máximas foi o Campeonato Cearense. Em jogo transmitido ao vivo pela TV Brasil, o Fortaleza superou o Ceará por 5 a 4, após um empate de 1 a 1, para triunfar no Castelão e ficar com o troféu.

Leão vence

Também no Nordeste, mas em Pernambuco, o Sport bateu o Náutico pelo placar de 3 a 0, gols de Augusto Pucci e Iury Castilho (dois), para ficar com o título Pernambucano. Com a vitória no estádio dos Aflitos, em Recife, o Leão garante o seu 46º título estadual.

Bom dia para quem levantou a taça de campeão pernambucano 46 vezes! Bom dia para o tetracampeão do estado! #AHistóriaJogaJunto #Sport46 pic.twitter.com/B6VpJWkB3Y Sport Club do Recife (@sportrecife) March 9, 2026

Triunfo do Grêmio

O Campeonato Gaúcho foi definido em um clássico. Após um triunfo de 3 a 0 sobre o Internacional na partida de ida da decisão, o Grêmio precisou apenas empatar por 1 a 1, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para soltar o grito de Campeão. Na partida deste domingo, o meio-campista Alan Patrick fez o do Colorado, enquanto Gustavo Martins descontou para o Tricolor.

Título inédito

Em Santa Catarina o Barra, que disputa a Série C do Brasileiro, soube gerenciar a vantagem construída na partida de ida da final (com uma vitória de 3 a 1) para perder apenas de 1 a 0 para a Chapecoense, que está na Série A do Brasileiro, e garantir o título do Campeonato Paranaense pela primeira vez na sua história.

Deu Papão

Quem também aproveitou uma vantagem no confronto de ida da decisão foi o Paysandu. Após uma vitória de 2 a 1 sobre o Remo no primeiro jogo da final, o Papão segurou um 0 a 0 no Mangueirão, em Belém, para garantir o troféu do Campeonato Paraense pela 51ª oportunidade na história.

É CAMPEÃOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



O PAYSANDU SPORT CLUB SE TORNA PELA 51ª VEZ CAMPEÃO DO CAMPEONATO PARAENSE!!!!!!!!!



PAY SAN DUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!! #VamosPaysandu pic.twitter.com/uFgBURngpD Paysandu Sport Club (@Paysandu) March 8, 2026

Fim de jejum

Em Mato Grosso o Mixto derrotou a Luverdense por 5 a 3 nos pênaltis, após um empate por 0 a 0 nos 90 minutos de bola rolando no Estário Municipal Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, para ficar com o título estadual. Com a conquista, o Alvinegro interrompeu um jejum de 18 anos sem conquistas na competição.

Tags:

Barra | campeonato estadual | Cruzeir | Esportes | flamengo | Fortaleza | futebol | Grêmio | Mixto | Palmeiras | Paysandu | sport