SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após anunciar a demissão do argentino Hernán Crespo, o São Paulo fez contato por Filipe Luis, ex-treinador do Flamengo, mas ouviu que ele não tem interesse em trabalhar no futebol brasileiro em 2026. Agora, outro nome vira alvo: Roger Machado.

Roger Machado está livre no mercado desde setembro, quando deixou o comando do Internacional. O nome tem aceitação de membros de alta cúpula, e uma sondagem de valores já foi feita. A decisão ainda não está tomada.

DIVERGÊNCIAS INTERNAS DEMITIRAM CRESPO

Fontes ouvidas pela reportagem relataram que um dos principais motivos para a demissão de Hernán Crespo foi o plano de treinos nos últimos dias. Existiu um descontentamento pelo fato do comandante argentino ter dado três dias de folga na última semana, em preparação para o Campeonato Brasileiro após disputa do Paulistão.

Outro ponto levantado é sobre a duração dos treinos da semana. Na quinta-feira, por exemplo, a atividade durou menos de uma hora. A leitura de membros da alta cúpula é que faltava sintonia de Crespo com o atual elenco. A decisão de demitir o argentino foi comunicada na tarde desta segunda-feira (9).