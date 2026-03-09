SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou no início da tarde desta segunda-feira (9) o desligamento do técnico Hernán Crespo e de outros profissionais que faziam parte da comissão técnica liderada por ele.

Campeão do Campeonato Paulista em 2021, o argentino estava em sua segunda passagem pelo clube, iniciada em 2025. O comunicado da diretoria são-paulina não detalha o motivo do rompimento entre as partes.

Crespo é o quinto técnico demitido entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. O último havia sido Filipe Luís, desligado do Flamengo no dia 3. O treinador, de 40 anos, segue livre no mercado desde sua saída do time da Gávea, ocorrida momentos após a equipe rubro-negra golear o Madureira por 8 a 0 pela semifinal do Campeonato Carioca -neste domingo (9), o Flamengo superou o Fluminense na final e ficou com o título estadual.

A equipe são-paulina, por sua vez, chegou à semifinal do Campeonato Paulista, quando foi eliminada pelo Palmeiras. Também ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com dez pontos em quatro jogos, empatada justamente com o time alviverde, líder pelo critério de saldo de gols.

No começo da temporada, Crespo teve um desentendimento com o presidente do São Paulo, Harry Massis Jr., que discordou de uma declaração pública do treinador. Na ocasião, o argentino disse que o objetivo de sua equipe no Nacional era somar 45 pontos, margem que historicamente é suficiente para livrar um time do rebaixamento.

"Nós não vamos pensar em 45, nós vamos subir mais. Temos que tentar classificação para a Libertadores. Se é o 8º lugar, temos que ter esse lugar assegurado. Com 45 pontos ele [Crespo] foi muito modesto", disse o dirigente.

Na ocasião, o pessimismo do comandante tinha relação com o desempenho de seus comandados no Paulista, no qual o time chegou a flertar com a zona de rebaixamento. Mesmo com as discordâncias, Massis manifestou apoio ao profissional. "O nosso técnico é o Crespo, eu quero ficar com ele. Tem todo o apoio da presidência", afirmou o presidente há menos de um mês e meio, no dia 25 de janeiro.

O time tricolor ainda tem a Copa do Brasil e a Sul-Americana para disputar nesta temporada. O próximo jogo da equipe será contra a Chapecoense, pela quinta rodada do Nacional, na quinta-feira (12), às 20h, no estádio do Canindé.

Somadas as duas passagens, foram 99 jogos sob o comando do treinador argentino, com 45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas.

"O São Paulo deseja sucesso para Hernán Crespo e sua comissão técnica na sequência de suas carreiras", diz a nota divulgada pelo clube.

Os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de goleiros Gustavo Nepote também deixaram o clube.