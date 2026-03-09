SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo decidiu demitir o técnico Hernán Crespo após divergências internas sobre o planejamento da temporada. Essa é a quinta troca de treinador entre os times da Série A do Brasileirão em 2026.

Jorge Sampaoli deixou o Atlético-MG em 12 de fevereiro. A saída ocorreu após um início abaixo do esperado no Brasileirão.

Fernando Diniz deixou o Vasco em 22 de fevereiro. A saída veio depois da derrota para o Fluminense por 1 a 0, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.

Juan Carlos Osorio foi desligado do Remo em 1º de março. Ele saiu após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Campeonato Paraense e ficou 13 partidas no cargo.

Filipe Luís foi demitido do Flamengo na madrugada de 3 de março. A saída ocorreu logo depois da vitória por 8 a 0 sobre o Madureira, na semifinal do Campeonato Carioca.