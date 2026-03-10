SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após derrotar o americano Tommy Paul no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, João Fonseca, 19, enfrenta nesta terça-feira (10), às 22h de Brasília, o italiano Jannik Sinner, 24, pelas oitavas de final da competição.
O duelo na quadra principal do torneio será transmitido pela ESPN e pela Disney+.
Antes de encarar o número 2 do mundo, o brasileiro já venceu Raphael Collignon, Karen Khachanov e Tommy Paul no Masters 1000.
O vencedor da partida desta terça vai para as quartas de final quem passar pela partida entre o americano Learner Tien, 27º no ranking, e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 19º lugar. Eles também jogam nesta terça.