SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Parte da equipe de futebol feminino do Irã está na Austrália, para a Copa da Ásia de Futebol Feminino, receberá asilo político após serem chamadas de traidoras por protesto durante hino nacional.

Pelo menos cinco jogadoras pediram asilo político no país após protestos. Durante o jogo do Irã contra a Coreia do Sul, o primeiro da equipe no campeonato, as jogadoras não cantaram o hino nacional do país, o que localmente foi classificado como traição por um programa de TV estatal. O governo australiano não divulgou o nome das jogadoras que receberam asilo. No entanto, Reza Pahlavi, príncipe herdeiro do Irã exilado nos EUA, divulgou o nome das atletas: Fatemeh Psandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh e Mona Hamoud.

Equipe está com passagem marcada para voltar ao Irã após último jogo nesta segunda-feira (9), contra as Filipinas, após perder todas as partidas. Segundo o presidente dos EUA, Donald Trump, o presidente da Austrália está cuidando das mulheres que quiseram se refugiar. "Se elas forem forçadas a voltar ao Irã, elas provavelmente serão assassinadas", publicou o presidente na rede Truth Social. "Nós ofereceremos asilo, caso vocês [Austrália] não o façam".

Conversei com o primeiro-ministro Anthony Albanese, da Austrália, sobre a seleção feminina de futebol do Irã. Cinco delas já estão sendo cuidadas, e as restantes estão a caminho do país. Algumas delas dizem que querem voltar, pois estão preocupadas com a segurança de suas famílias, incluindo ameaças às famílias, caso não voltassemPresidente Donald Trump, na rede Truth Social

Sindicato de jogadoras mostrou preocupação com volta para casa de jogadoras iranianas. Em comunicado, o Fifpro Asia/Oceania pediu para a Fifa e a Confederação Asiática de Futebol assegurarem a segurança das jogadoras iranianas. "Estamos profundamente preocupados com relatos de que a TV estatal iraniana atacou publicamente as jogadoras da seleção por ficarem em silêncio durante o hino nacional", diz a nota.

POR QUAL RAZÃO AS JOGADORAS PROTESTARAM?

Jogadoras não justificaram publicamente por que fizeram o protesto. Logo após o primeiro jogo, contra a Coreia do Sul, que a equipe persa perdeu por 3 a 0, elas voltaram a cantar o hino nacional nos outros dois jogos, contra Austrália e as Filipinas. Acredita-se que membros da Guarda Revolucionária Islâmica, que acompanham a delegação, obrigaram as jogadoras a cantarem o hino.

Antes dos ataques de Israel e EUA contra o país, Irã era alvo de protestos populares. A população reclamava especificamente pela desvalorização da moeda, além da forte repressão contra os manifestantes. Acredita-se que milhares morreram em conflito com a polícia.