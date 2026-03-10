(UOL/FOLHAPRESS) - O segundo dia de competição da etapa de Newcastle, na Austrália ?última parada da temporada do Challenger Series, a divisão de acesso para o Circuito Mundial da WSL? teve resultados importantes para os brasileiros na disputa por vagas na elite.

Enquanto Mateus Herdy avançou no evento e deu mais um passo rumo ao CT, Samuel Pupo acabou eliminado logo na estreia.

HERDY PERTO DA VAGA

Atual oitavo colocado do ranking ?e, portanto, dentro da zona de classificação para o Circuito Mundial? Herdy estreou com vitória no Round de 64.

O brasileiro somou 12,40 pontos e avançou em primeiro lugar na bateria que contou também com o compatriota Edgard Groggia, eliminado na disputa, além do australiano Eden Hasson. O basco Adur Amatriain terminou em segundo e também avançou.

Com o resultado, Herdy segue firme na briga por uma das dez vagas masculinas para a elite do surfe mundial em 2026.

QUEDA PRECOCE

A grande surpresa negativa do dia foi a eliminação de Samuel Pupo.

Atual quarto colocado do ranking e muito próximo de garantir presença no Circuito Mundial, o brasileiro acabou superado na primeira bateria do Round de 64.

Pupo terminou atrás do indonésio Bronson Meydi, uma das grandes promessas da nova geração do surfe mundial, e do australiano Dakoda Walters, que avançaram na bateria.

BRASILEIROS NO EVENTO

Quem também deu adeus ao evento logo na estreia foi Michael Rodrigues.

O brasileiro precisava vencer a etapa para manter chances de classificação para o Circuito Mundial, mas acabou eliminado em uma bateria equilibrada contra o havaiano Imaikalani DeVault e o australiano Caleb Tancred.

Outros brasileiros ainda entram na água no Round de 64 em Newcastle. São eles: Lucas Vicente, Rafael Teixeira, José Francisco e Lucas Silveira.

BRASIL AVANÇA NO FEMININO

Entre as mulheres, o Brasil teve dois resultados positivos na estreia. Sophia Medina avançou em segundo lugar em sua bateria, que foi vencida pela australiana Oceanna Rogers.

A convidada Anne dos Santos também garantiu vaga na próxima fase ao terminar em segundo em bateria liderada pela peruana Sol Aguirre.

EXPECTATIVA POR LAURA RAUPP

A principal expectativa brasileira no feminino está na estreia de Laura Raupp no Round de 32.

Atual oitava colocada do ranking, ela tem chances reais de garantir uma vaga no Circuito Mundial. No feminino, sete surfistas se classificam para a elite na próxima temporada.