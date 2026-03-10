SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil conquistou nesta terça-feira (10) a primeira medalha de sua história nos Jogos Paralímpicos de Inverno, com Cristia Ribera ficando com a prata na prova de sprint sentado do esqui cross-country.

O brasileiro completou a prova com o tempo de 2min29s6, pouco atrás do chinês Zixu Lui, que ultrapassou a linha de chegada com 2min28s9. O cazaque Yerbol Khamitov completou o pódio, com 2min29s9.

Natural de Cerejeiras, em Rondônia, e criado em Jundiaí, no interior paulista, Cristian Ribera, de apenas 23 anos, já está em sua terceira participação paralímpica.

Na estreia, em PyeongChang-2018, na Coreia do Sul, quando tinha somente 15 anos, Ribera conquistou o sexto lugar na prova de 15 km do esqui cross-country, até então o melhor resultado do Brasil na história dos Jogos de Inverno.

Desde então, consolidou-se com um dos principais nomes da modalidade. Ele foi o primeiro brasileiro a conquistar o Globo de Cristal no esqui cross-country paralímpico, sagrando-se campeão geral da temporada 2024/2025.

Neste início de temporada, manteve o momento positivo nas pistas de neve e faturou dois ouros nas provas de 1 km e 10 km em etapa da Copa do Mundo em Finsterau, na Alemanha, em janeiro.