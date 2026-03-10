SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lutador Jon Jones rebateu, em postagem nas redes sociais, declarações do chefão do UFC, Dana White, e pediu a rescisão de seu contrato com a organização.

Jon Jones afirmou que negociava sua participação no evento da Casa Branca. O atleta disse que chegou a reduzir seu valor inicial, mas a franquia ofereceu um pagamento muito abaixo do esperado.

O lutador acusou Dana White de mentir sobre sua condição física. "Se eu tivesse aceitado a oferta baixa, de repente meu quadril estaria ótimo e eu teria acesso à Casa Branca? Isso não faz sentido", questionou Jones.

Dana afirmou que Jones "não estava nos planos" e que "se aposentou por conta de seu quadril". A declaração foi após White anunciar o card do evento, que acontece no dia 14 de junho, em Washington (EUA).

O Jon Jones não estava nos meus planos. Eu já falei o motivo. Depois, ele se aposentou por conta de seu quadril. Isso, acima de tudo. Foi ainda mais louco o Jon Jones dizer que estava negociando, sendo que eu tinha mandando uma mensagem para o advogado dele falando que nunca iria acontecer. Dana White

Jones relatou que passou por um tratamento com células-tronco na semana passada e planejava iniciar nesta terça-feira (10) seu treinamento, visando o torneio do UFC.

Minha equipe e eu estávamos realmente negociando com o UFC para essa luta. Negociações de verdade. Eu até reduzi meu valor inicial, e o que me ofereceram em troca? Me ofereceram muito pouco. Sim, tenho artrite no quadril e sinto dor, mas isso não significa que eu não possa lutar. Jon Jones, em postagem no X

O atleta pediu demissão pública após se sentir desrespeitado pela organização. Ele lembrou seu histórico de defesas de título e exigiu sua liberação. "Se o UFC realmente acha que minha carreira acabou, então peço respeitosamente a rescisão do meu contrato nesta terça-feira (10) mesmo. Chega de jogos", declarou.