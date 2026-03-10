SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou nesta terça-feira (10) a contratação do técnico Roger Machado, um dia depois de ter demitido o argentino Hernán Crespo.

Machado, de 51 anos, estava livre no mercado desde setembro do ano passado, quando foi demitido do Internacional. O contrato do novo treinador é válido até 31 de dezembro de 2026.

Também chegam ao clube do Morumbi os auxiliares Roberto Ribas, James Freitas e Adaílton Bolzan, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Nunes.

Roger Machado já comanda o primeiro treino no CT da Barra Funda às 16h (horário de Brasília) desta terça-feira.

O primeiro compromisso à frente do São Paulo será na quinta-feira (12), quando a equipe enfrenta a Chapecoense, no Canindé, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O tricolor é o atual vice-líder do nacional, com 10 pontos, a mesma pontuação do Palmeiras, com o time de Abel Ferreira na frente pelo saldo de gols (sete a quatro).

"A chegada do Roger é fruto da nossa convicção, de tudo o que, junto da nossa diretoria de futebol, observamos e ouvimos sobre o trabalho dele", afirmou o presidente do São Paulo, Harry Massis Júnior, em comunicado.

"É um treinador que chega referendado por seu bom trabalho, que resultou em conquistas em diferentes clubes e em imenso respeito das pessoas que conviveram profissionalmente com ele", acrescentou o dirigente.

Ex-lateral esquerdo com passagens bem-sucedidas por Grêmio e Fluminense, o gaúcho de Porto Alegre começou a carreira de treinador em 2014, no Juventude.

Desde então, acumulou passagens por Novo Hamburgo, Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras, Bahia e Fluminense, com a conquista de cinco títulos estaduais ? venceu o Campeonato Mineiro de 2017, o Baiano de 2019 e 2020, o Gaúcho de 2022 com o Grêmio, e o de 2025 com o Internacional, de forma invicta.

Vindo de uma sequência de sete vitórias e um empate nos últimos nove jogos, a demissão inesperada de Crespo na tarde de segunda-feira (9) foi alvo de uma série de críticas de torcedores nas redes sociais.

Semifinalista do Campeonato Paulista, eliminado pelo Palmeiras, o treinador argentino comandou o São Paulo em 46 partidas durante sua segunda passagem pelo clube, iniciada em julho de 2025. Foram 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas, o que corresponde a um aproveitamento de cerca de 51%.