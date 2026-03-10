A 10ª Corrida Tecnobit Informática será realizada no dia 26 de abril, às 8h, no Clube ABCR, localizado no Complexo IMBEL, no bairro Benfica, em Juiz de Fora. A prova terá percurso de 5,7 quilômetros, além de uma caminhada de 3 quilômetros, aberta a participantes de diferentes níveis de condicionamento físico.

A programação também inclui uma corrida infantil, marcada para o dia 25 de abril, às 15h30, na arena montada no clube onde ocorrerá a prova principal.

As inscrições estão abertas até 19 de abril e custam R$ 94. Os participantes também podem adquirir itens adicionais por R$ 32, valor válido para todos os inscritos, incluindo idosos, crianças e pessoas com deficiência.

Os interessados podem se inscrever pela internet, no site corridao.com.br, ou presencialmente em dois pontos de venda, na Loja Tecnobit Informática, no Santa Cruz Shopping, e na Camorra Tênis, localizada na Rua Marechal Deodoro, no Centro.

Participantes que já haviam se inscrito antes da mudança no cronograma e não poderão participar nas novas datas podem solicitar reembolso até o dia 13 de março. Quem realizou a inscrição em postos físicos deve fazer o pedido pelo e-mail tecnobitshopping@hotmail.com

. Já as inscrições feitas pela internet devem solicitar o estorno diretamente no site onde foi realizada a compra. O prazo para devolução é de até 30 dias úteis após a solicitação.

A entrega dos kits da corrida será feita na loja Camorra Tênis, na Rua Marechal Deodoro, 402, no Centro, nos dias 24 de abril, das 13h às 17h, e 25 de abril, das 9h às 12h. Os chips de cronometragem serão distribuídos no dia da prova, entre 6h30 e 7h45, na arena do evento no Clube ABCR.

