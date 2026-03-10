Um post compartilhado por Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil)

A lista com os 12 nomes foi anunciada no último domingo (8), após o término do período de preparação, iniciado em novembro de 2025, com maior número de atletas. Ao todo, 18 jogadoras treinaram na fase final preparatória, que incluiu amistosos contra a China, atual vice-campeã mundial, nos últimos dias 4 e 6 de março, na casa das adversárias.

Foram jogos equilibrados, que terminaram em duas derrotas para a seleção na cidade. Na última quarta (4), o Brasil chegou a arrancar o empate do último quarto, mas no tempo extra foi superado por 74 a 69. Na partida seguinte, a seleção saiu atrás no placar, mas demonstrou grande poder de reação a partir do terceiro e últimos quartos. Mesmo assim, saiu de quadra com revés de 72 a 66.

A disputa do Pré-Mundial prevê que as equipes de cada grupo joguem entre si. As quatro com maior pontuação garantirão presença no Mundial em setembro. Além de Wuhan (China), o Pré-Mundial ocorrerá, paralelamente, em outras sedes. Em San Juan (Porto Rico) competirão as seleções da Nova Zelândia, Estados Unidos (já classificada), Itália, Espanha, Porto Rico e Senegal. Já as seleções de Turquia, Argentina, Austrália (classificada), Canadá e Japão disputarão o torneio em Istambul (Turquia). Por fim, em Lyon-Villeurbanne (França) a disputa reunirá Colômbia, Filipinas, Alemanha (classificada), Coreia do Sul, França e Nigéria (classificada).

basquete | Grupo | Pokey Chatman | Pré-Mundial | Seleção Brasileira Feminina | Vaga | Wuhan