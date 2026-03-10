Um post compartilhado por Vinicios Sardi (@vinisardi)

Para ficar com o ouro, Vini somou 92,02 pontos em sua melhor volta. A prata ficou com o sul-africano Robert Glover (81,55 pontos), enquanto o bronze ficou com outro atleta do Brasil, Ítalo Romano (78,82 pontos).

Também na Copa do Mundo de Paraskate, mas na disputa de street, o Brasil também ficou com ouro, além da prata e do bronze. O grande vencedor foi Felipe Nunes (85,34 pontos), enquanto Kauê Augusto ficou com a prata (83,33 pontos) e David Soares com o bronze (80,29 pontos).

O Vini Sardi e tantos outros grandes nomes deram um show no Park, quebraram tudo, e depois foi a nossa vez de mostrar o que a gente sabe aqui no Street. Demos sangue em cada manobra, todos andaram muito bem e acabei ficando em primeiro com a minha segunda e última volta. Estou feliz demais por tudo o que fizemos aqui hoje. E também pelas pessoas estarem olhando para o Paraskate. Acredito muito no potencial que temos, declarou Felipe Nunes após a competição.

