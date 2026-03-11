SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sob a presença de Carlo Ancelotti, o Santos saiu perdendo, mas buscou o empate com o Mirassol, por 2 a 2, nesta terça-feira (10), em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.
No Estádio José Maria de Campos Maia, Igor Formiga e Negueba abriram vantagem para os donos da casa, mas Gabigol marcou aos 34 e aos 42 minutos do 2º tempo para salvar o Santos.
O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, acompanhou a partida. Perto da convocação da Amarelinha para amistosos contra França e Croácia, o treinador quis assistir ao desempenho de Neymar, só que o camisa 10 não foi relacionado devido a controle de carga.
Com o empate, o Santos vai 5 pontos e salta para a 11ª posição da tabela. Já o Mirassol fica em 9º lugar, com 6 pontos.
As equipes voltam a campo no domingo (15), pela 6ª rodada do Brasileirão. O Santos terá clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro, às 16h (de Brasília), enquanto o Mirassol visita o Palmeiras, às 18h30.
ANCELOTTI FOI, MAS NEYMAR NÃO
Perto da convocação para os últimos amistosos da seleção brasileira antes da lista final para a Copa do Mundo, Carlo Ancelotti acompanhou a partida em Mirassol. O técnico da Amarelinha foi para ver, mais especificamente, Neymar, que está na pré-lista para os jogos contra França e Croácia. Só que o camisa 10 não esteve em campo. Ele ficou de fora do jogo no interior paulista devido a "controle de carga". O diretor das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, esteve junto de Ancelotti.
O Santos tinha sido comunicado sobre a presença de Neymar na pré-lista, e ele treinou na manhã desta segunda-feira (09). O camisa 10, no entanto, teria se sentido inseguro durante as atividades e não queria demonstrar desempenho baixo sob os olhares de Ancelotti -o técnico já afirmou que só levará jogadores 100% fisicamente para a Copa do Mundo.
Com isso, Neymar terá apenas um jogo para convencer Ancelotti de que merce ser convocado. A última partida do Santos antes da convocação é no domingo, contra o Corinthians. A lista será divulgada na segunda-feira (16).
COMO FOI O JOGO
Sem Neymar, o Santos começou devagar na partida, assim como o Mirassol. As equipes se estudaram nos minutos iniciais. Nathan Fogaça foi o prirmeiro a dar trabalho para Brazão, tentando uma finalização de letra que chegou lentamente nos braços do goleiro. O time visitante sofria para conseguir chegar à área adversária, mas assustou em chute de Vini Lira bloqueado pela zaga.
Na primeira chance de perigo, os mandantes abriram o placar numa falha da defesa santista. Alesson carregou pela esquerda, triangulou com Nathan Fogaça e recebeu de Shaylon em profundidade. Já dentro da área, ele cruzou na segunda trave para Igor Formiga que, sozinho, só escorou para balançar a rede aos 20 minutos: 1 a 0.
Com dificuldade para criar, o clube praiano conseguiu chegar em uma bola esticada. Luan Peres deu um lançamento muito longo para Rony, que ganhou na velocidade de João Victor, caiu na área, levantou e rolou para Gabigol chegar batendo. Willian Machado apareceu no último segundo para desviar a bola, que passou perto do travessão. Antes do intervalo, o Santos pressionou em uma sequência de cruzamentos, e Willian Machado quase fez contra ao tentar cortar.
O Mirassol voltou do intervalo mais ligado e pressionou pelo segundo gol. Logo aos dois minutos, Nathan Fogaça cabeceou perto do travessão, e Brazão só olhou. Pouco depois, Negueba mandou bola quente de fora da área, e o goleiro teve que espalmar. Em seguida, Alesson acertou a rede pelo lado de fora, e Shaylon exigiu linda defesa do goleiro em chute que tinha endereço na gaveta.
E a bola na rede veio aos 25 minutos. Edson Carioca inverteu a jogada para Shaylon, que matou no peito e deixou com Negueba. O atacante passou por Luan Peres e bateu de direita, superando Brazão, que ainda chegou a tocar na bola: 2 a 0.
O Santos descontou com Gabigol, e empatou logo em seguida. Aos 34, Oliva lançou o camisa 9 perto da área, João Victor se atrapalhou com a bola, e Gabigol encheu o pé para estufar as redes. Em seguida, o Santos pressionou e, após cruzamento rasteiro, Gabigol foi tocado por baixo. O árbitro Raphael Claus marcou pênalti depois de revisão no VAR, e Gabigol deslocou Walter para empatar aos 42 minutos.
Já nos acréscimos, Brazão salvou o clube visitante. Igor Formiga arriscou de longe, e o goleiro foi ágil para espalmar e evitar que o Mirassol voltasse à frente. Antes do fim, Thaciano também levou perigo em chute que passou perto da trave de Walter.
MIRASSOL
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura (Everton Galdino), José Aldo e Shaylon (Gabriel Pires); Negueba (Galeano), Alesson (Edson Carioca) e Nathan Fogaça (André Luis). Técnico: Rafael Guanaes.
SANTOS
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres (Zé Ivaldo) e Vini Lira (Barreal); Willian Arão (Christian Oliva), João Schmidt (Gabriel Menino) e Gabriel Bontempo (Rollheiser); Rony, Thaciano e Gabigol. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Gols: Igor Formiga (20'/1ºT) e Negueba (25'/2ºT) (MIR); Gabigol (34'/2ºT e 42'/2ªT) (SAN)
Cartões amarelos: Willian Machado e Alesson (MIR); João Schmidt (SAN)