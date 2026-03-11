SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No maior desafio de sua carreira, João Fonseca, 19, foi derrotado pelo italiano Jannik Sinner, o número 2 do mundo, nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, no início da madrugada desta quarta-feira (11), no horário de Brasília.

O brasileiro perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6(8/6) e 7/6(7/4). Apesar da derrota, Fonseca fez uma grande partida, com o primeiro set muito disputado. No final, foi aplaudido pela torcida e pelo adversário.

"João tem um talento incrível, é muito potente dos dois lados. Estava sacando muito bem. Talvez tenha cedido um pouco no final do segundo set, mas estou muito feliz por ter passado", disse Sinner.

Mesmo enfrentando o italiano em um tenso primeiro set, Fonseca não conseguiu aproveitar sua única oportunidade de quebra, e Sinner desperdiçou duas.

O primeiro encontro entre o tetracampeão do Grand Slam e Fonseca esteve à altura das expectativas, com uma atuação que provocou a ovação constante do massivo público brasileiro.

Alguns erros incomuns de Sinner ajudaram Fonseca a abrir uma vantagem de 6-3 no tiebreak, mas o italiano respondeu, negando um set point com um ace para iniciar uma virada de cinco pontos consecutivos com os quais fechou a primeira parcial.

No segundo, Sinner parecia encaminhado para uma vitória tranquila com 4-2, mas Fonseca não pensava em se render. Quebrou o serviço de Sinner no nono game e manteve o 5-5 ao chegar ao segundo tiebreak.

Um ace deu a Fonseca uma vantagem de 4-3 no desempate, mas Sinner voltou a mostrar sua categoria e se impôs com quatro pontos seguidos, para selar a vitória com uma magistral devolução de saque de direita.

"Senti que a chave estava em tentar ser o mais agressivo possível", disse Sinner, que busca seu primeiro título no Masters 1000, no deserto da Califórnia.

O italiano vai enfrentar o americano Learner Tien nas quartas de final, após vitória deste contra o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 a 1 (parciais de 4/6, 6/1 e 7/6). A próxima fase começa nesta quinta-feira (12), com horários ainda não definidos.

Com AFP