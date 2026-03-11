(UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras comemorou o título paulista no último fim de semana, mas as competições seguem, e, na quinta-feira, o time enfrenta o Vasco pelo Brasileiro.
O herói da conquista, Vitor Roque, está fisicamente desgastado e chegou a ser dúvida na final após tratar lesões sofridas no jogo contra o São Paulo; por isso, pode ser poupado.
Porém, ele tem chance de ser chamado pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos contra a França e a Croácia no fim do mês, e a convocação será na segunda-feira, deixando o jogador com apenas duas partidas para mostrar que merece estar na lista para o último teste antes da Copa.
Nesta terça-feira, o atacante não participou do treino com o grupo no Allianz Parque, e permaneceu na Academia de Futebol para realizar trabalho regenerativo. Se não jogar contra o Vasco, terá apenas o confronto com o Mirassol no domingo para chamar atenção de Ancelotti.
O atacante foi convocado em novembro de 2025, e entrou no segundo tempo do empate por 1 a 1 contra a Tunísia.
Para o jogo contra o Vasco, lanterna da competição, o líder Palmeiras deve poupar outros jogadores, como Maurício e Andreas Pereira, por desgaste físico. O duelo será na quinta-feira, às 19h30, em São Januário.