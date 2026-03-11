(UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Laura Raupp se despediu nesta quarta-feira da etapa de Newcastle, na Austrália, última parada da temporada do Challenger Series da WSL, e viu adiado o sonho de garantir uma vaga na elite do surfe mundial.

Atual campeã brasileira e sul-americana, Laura chegou ao evento com chances reais de classificação para o Circuito Mundial, mas acabou eliminada logo no Round de 32.

A catarinense terminou em terceiro lugar na segunda bateria da fase, somando 9,40 pontos, atrás da australiana Ziggy Aloha Mackenzie, que venceu com 9,93, e da israelense Anat Lelior, que avançou em segundo com 9,74. A australiana Charli Hately foi a quarta colocada.

A eliminação foi ainda mais dolorosa porque Lelior era justamente uma das rivais diretas na disputa pelas vagas na elite.

MELHOR TEMPORADA

Laura, de 19 anos, viveu em 2025 o melhor momento de sua carreira. Além dos títulos brasileiro e sul-americano, ela chegou à última etapa do Challenger Series dentro do grupo de surfistas que ainda brigavam por uma vaga no Circuito Mundial.

No feminino, sete atletas garantem acesso à elite na próxima temporada.

A queda precoce em Newcastle, porém, acaba com as chances da brasileira de entrar no CT nesta temporada.

TEMPORADA DE AFIRMAÇÃO

Mesmo com a eliminação na Austrália, Laura encerra a temporada consolidando-se como um dos principais nomes da nova geração do surfe brasileiro.

A jovem surfista já vinha acumulando bons resultados no circuito internacional e mostrou consistência ao longo da temporada, tendo seu melhor resultado um terceiro lugar na etapa de Ballito, na África do Sul.

O desempenho reforça o potencial da catarinense para seguir na disputa por uma vaga na elite mundial nos próximos anos.