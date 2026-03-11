RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF e a MBRF assinaram contrato para que a Sadia seja patrocinadora das seleções brasileiras. O novo acordo vai até 2030 e marca uma retomada do relacionamento entre as partes após dez anos.

A Sadia deixou de patrocinar a CBF em 2016, em meio às investigações do FifaGate. Agora, faz um movimento parecido ao da Volkswagen de reconstrução de relacionamento. Só que com um contrato com o dobro da duração do assinado pela montadora de carros.

"Qualquer coisa que tenha acontecido no passado de ruim ficou para trás. A nossa relação com a seleção brasileira, como ativo que se renova a cada ciclo, mas com a própria CBF, está sendo especial. Estamos animados com esse capítulo que vamos escrever juntos", disse à reportagem Luiz Franco, diretor de Marketing e Inovação da MBRF.

A Sadia vai ocupar as costas do uniforme de treino e fornecer a proteína que as seleções comerão enquanto estiverem convocadas.

A estimativa da Sadia é fornecer duas toneladas de alimentos por mês à CBF, o que dá quase 100 toneladas de proteína animal para os atletas ao longo dos quatro anos da parceria.

Essa dinâmica abrange o período de preparação na Granja Comary e a Copa do Mundo de 2026. Inclusive, o chef da seleção principal masculina há 31 anos é o gaúcho Jayme Maciel, que curte fazer churrasco.

Em termos de posicionamento de mercado, a ideia da Sadia é estar presente na seleção para aproveitar não só a Copa deste ano, mas também o Mundial feminino, no Brasil, em 2027, e a Copa América 2028.

"A gente gosta muito do marketing esportivo porque os momentos do esporte são gregários. São momentos de consumo, com uma relação humana muito forte e também com uma atenção coletiva. Isso é muito interessante para nós. É uma base de engajamento com emoção, sentimento. O patrocínio com a CBF nos dá amplitude na nossa relação, porque é muito grande. Para nós, é muito importante retomar", acrescentou o diretor de marketing da marca.

Além do passado na CBF, a empresa tem contratos com NBA, Kings League e a League of Legends, flertando com esse universo esportivo no mundo físico, mas também no digital.

"O alimento é fundamental. Torcer dá fome. Por isso estamos entrando nessa. A gente acredita que pode criar associação mais forte com uma relação mais longeva. Com a NBA, já estamos há mais de quatro anos. É um ciclo importante. Começar com a Copa é muito importante. Vamos aproveitar esse ciclo bem e quem sabe renovar depois", disse Luiz.

A Sadia prepara uma gama de produtos para pegar embalo na seleção e na Copa, além de ativações que formem uma dobradinha entre o Canarinho, mascote da seleção, e o Lek Trek, o franguinho da Sadia.

A empresa aponta até mudanças de hábitos na alimentação dos brasileiros durante a Copa do Mundo como uma motivação para voltar a apostar na parceria com a seleção.

"A Copa é geralmente disputada no inverno no Brasil. Junho e julho não são tradicionalmente os meses de churrasco. Mas quando tem Copa do Mundo, ficam mais fortes. Temos uma venda sazonal importante também de petiscos. Afinal, torcer dá fome", finalizou Luiz Franco.

Além da Sadia, a CBF assinou recentemente contratos de patrocínio com Volkswagen, Ifood e Uber.