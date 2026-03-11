O tenista brasileiro João Fonseca travou uma batalha equilibrada contra o número 2 do mundo, o italiano Jannik Sinner e, embora tenha sido eliminado nas oitavas de final de Indian Wells, saiu de quadra maior do que entrou. Na noite de quarta-feira (10), o carioca de 19 anos, atual 35º do ranking, levou a definição de dois sets para o tie-break, exigindo esforço máximo de Sinner. No primeiro deles, chegou a liderar por 6/3, mas cometeu um erro no forehand (golpe de direita) e acabou superado por 7/6.

Atrás no placar, João manteve o ritmo forte no segundo set. A parcial seguia empatada quando Sinner quebrou o saque do brasileiro e abriu 4 a 2 de vantagem. No game seguinte, o italiano confirmou seu saque e ampliou para 5 a 2. Quando a partida parecia encaminhada para a vitória de Sinner, o brasileiro esbanjou técnica e frieza: diminuiu a desvantagem para 5/4 e depois quebrou o saque de Sinner, igualando novamente o set (5 a 5) para delírio do público que lotou as arquibancadas da quadra principal de Indian Wells. O set terminou empatado em 6 a 6 e na conclusão no tie-break, Sinner fez valer seu favoritismo e ganhou por 7/6 (4).

"Estou muito feliz por ter vencido essa partida", disse o italiano em entrevista ainda na quadra. "João é um talento incrível. Ele estava sacando muito bem. Eu estava tentando ser o mais agressivo possível e essa foi a chave para superar o incrível talento dele".