SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG venceu o Internacional por 1 a 0, na Arena MRV, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cuello marcou o gol do Atlético no primeiro minuto de jogo. O Atlético está em 12° lugar, com 5 pontos. Já o Internacional está em 18° lugar, com 2 pontos.

Atlético-MG se segura em meio a pressão e vence a primeira. O gol no começo não garantiu ao Atlético-MG um jogo tranquilo. O Internacional pressionou bastante, especialmente no segundo tempo, mas o time mineiro contou com Everson, que segurou o ataque colorado, e venceu sua primeira no Campeonato Brasileiro.

Internacional ainda não venceu no campeonato. Com a derrota, o clube, que não vence há 4 jogos, tem sua primeira derrota como visitante no Campeonato Brasileiro. Além disso, o time gaúcho está na zona de rebaixamento.

O Atlético-MG volta a campo no sábado (14), às 18h30 (Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Internacional volta a campo no domingo (15), às 16h (Brasília), no Beira-Rio, também pela 6ª rodada.

COMO FOI O JOGO

Primeiro tempo é equilibrado. O Atlético-MG abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo. Ainda assim, o clube mineiro não dominou o primeiro tempo. Inclusive, o Internacional se manteve presente no campo de ataque na maior parte da primeira metade, ameaçando com chutes de fora de Alan Rodriguez e Bernabei. No final do primeiro tempo, o time mineiro ampliou o placar, mas foi anulado por impedimento.

Internacional pressiona no segundo tempo, mas vê noite inspirada de Everson. O time gaúcho voltou mais ativo para o segundo tempo, constantemente criando chances perigosas. O time gaúcho, porém, parou no goleiro atleticano, que terminou a partida com 7 defesas.

ATLÉTICO-MG

Everson; Ruan (Preciado), Ivan Román, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Vitor Hugo (Tomás Pérez) e Gustavo Scarpa (Alan Minda); Hulk, Cassierra (Reinier) e Cuello (Dudu)

Técnico: Eduardo Dominguez

INTERNACIONAL

Rochet; Bruno Gomes (Bruno Tabata), Victor Gabriel, Félix Torres e Bernabei; Braian Aguirre, Paulinho (Bruno Henrique), Alan Rodríguez e Alan Patrick (Vitinho) ; Carbonero (Kayky) e Alerrandro (Borré)

Técnico: Paulo Pezzolano

Local: Arena MRV

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Bruno Müller

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro

Cartões amarelos: Vitor Hugo (CAM)

Gols: Cuello (CAM), no 1° minuto do primeiro tempo