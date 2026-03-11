SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bahia e Vitória empataram nesta quarta-feira (11) em 1 a 1 na Fonte Nova em confronto válido pela quinta rodada do Brasileirão 2026.
Ramon fez um golaço de cobertura para o Vitória em jogada com direito a tabela com o adversário
Jean Lucas, autor do gol de empate, fez seu quarto gol no ano, o terceiro contra o Vitória.
O Bahia assume momentaneamente a terceira colocação com 8 pontos. No fim de semana, o tricolor baiano visita o Internacional, domingo às 16h.
O Vitória segue em 15º com 4 pontos. O próximo jogo do Vitória é sábado contra o Atletico-MG às 18h30, no Barradão.
LANCES IMPORTANTES
Lucas Arcanjo saiu errado e perdeu a bola para Erick Pulga, ao tentar recuperar cometeu pênalti. Na cobrança, Willian José bateu e Arcanjo defendeu, no rebote, Juba marcou. Porém. o gol foi anulado por invasão de Juba na área durante a cobrança.
Com 20 minutos, Nestor bateu da entrada da área e Arcanjo espalmou, no rebote, Erick chutou pra fora. Seis minutos depois, Erick bateu de longe, Arcanjo desviou e a bola bateu na travessão. No lance seguinte, Erick teve outra chance e mais uma vez, a bola bateu na trave.
Aos 38, Ramon deu um drible na vaca em Acevedo e cruzou para Marinho, que mandou pra fora.
Já nos acréscimos, Kayzer deu um giro no marcador e lançou a bola pro ataque. Ela tocou em Juba e parou em Ramon que encobriu o goleiro e fez um golaço para abrir o placar.
Aos 50, Marinho teve mais uma chance batendo colocado da entrada da área, mas mandou pra fora. Na resposta, Erick lançou Willian José na área, o atacante cabeceou pro meio e Jean Lucas tocou na bola pra empatar o jogo.
Com nove minutos do segundo tempo, Jean Lucas bateu forte da intermediária mas a bola acabou saindo a direita do gol.
Aos 51, Sanabria recebeu na entrada da área e mandou uma bomba pro gol. Lucas Arcanjo espalmou e mandou a bola para escanteio, aliviando o torcedor do Vitória.
BAHIA
Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Erick (Michel Araújo) e Rodrigo Nestor (David Martins); Cristian Oliveira (Ademir), Willian José (Everaldo) e Erick Pulga (Sanabria) Técnico: Rogério Ceni
VITÓRIA
Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Edu (Camutanga) e Ramon; Baralhas, Caíque, Emmanuel Martínez e Matheuzinho (Cantalapiedra); Marinho (Erick) e Renato Kayzer (Fabri) Técnico: Jair Ventura
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein
Assistentes: Rafael da Silva Alves e Jorge Eduardo Bernardi
VAR: Wagner Francisco Silva Souza
Cartões amarelos: Lucas Arcanjo (VIT) e Santiago Mingo (BAH)
Gols: Ramon, aos 46 do 1º tempo (VIT); Jean Lucas, aos 50 do 1º tempo (BAH)