SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians perdeu para o Coritiba pela primeira vez na Neo Química Arena. Na noite desta quarta-feira (11), a equipe paranaense venceu o Corinthians por 2 a 0, em Itaquera, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Os gols do Coritiba foram marcados por Jacy e Lucas Ronier -um em cada tempo.

O triunfo do Coritiba acabou ofuscando a apresentação do meia inglês Jesse Lingard. Reforço do Corinthians, ele concedeu entrevista coletiva antes da partida e foi saudado pela torcida durante o intervalo.

Com o time da casa já em desvantagem por 1 a 0, o primeiro contato de Lingard com a torcida foi discreto. Ainda assim, o jogador permaneceu por alguns minutos no gramado e pôde ver um bandeirão estendido no setor leste inferior com seu rosto, as cores da bandeira da Inglaterra e a frase "Do Reino à Favela".

Com a derrota, o Corinthians desperdiçou a chance de chegar aos 10 pontos e encostar nos líderes do campeonato, Palmeiras e São Paulo, que entram em campo nesta quinta-feira. De quebra, o time caiu cinco posições na tabela e dormirá na oitava colocação, podendo perder ainda mais posições dependendo dos demais resultados da rodada.

O Coritiba, por sua vez, voltou a vencer após quatro partidas -duas delas pelo Brasileirão- e termina o dia no G4, ocupando a quarta colocação.

O Corinthians volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Santos em clássico pelo Brasileirão. A partida será disputada na Vila Belmiro, às 16h (de Brasília).

No mesmo dia, às 18h30 (de Brasília), o Coritiba recebe Remo no Estádio Couto Pereira, também pelo Campeonato Brasileiro.

NEM LINGARD, NEM LABYAD

Quem esteve na Neo Química Arena na noite desta quarta-feira viu, de fato, o Coritiba de Fernando Seabra se impor sobre o Corinthians.

A vitória do Coxa em Itaquera ofuscou completamente a apresentação do meia inglês Jesse Lingard e também os primeiros minutos do marroquino Zakaria Labyad com a camisa alvinegra.

Em uma atuação pouco produtiva do Corinthians -que até tentou tomar a iniciativa no início, mas criou muito pouco- o Coritiba mostrou organização defensiva e foi eficiente quando teve oportunidades no ataque.

Com o time já em desvantagem, o primeiro contato de Lingard com a torcida corintiana foi frio. Já Labyad, que entrou na reta final da partida, teve poucos minutos em campo e participação discreta, com o Corinthians já derrotado por dois gols de diferença.

Nem mesmo a presença do cineasta americano Spike Lee em Itaquera amenizou a fraca atuação e o resultado negativo do Corinthians diante de sua torcida.

Foi a segunda derrota corintiana no Campeonato Brasileiro Série A.

CORINTHIANS

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Fabrizio Angileri); Allan (André Carrillo); Breno Bidon (Dieguinho), Rodrigo Garro (Vitinho); Gui Negão (Pedro Raul) e Memphis Depay (Zakaria Labyad). Técnico: Lucas Silvestre

CORITIBA

Pedro Rangel; JP Chermont, Maicon, Jacy (Tiago Cóser) e Bruno Melo; Walisson e Sebastián Gómez; Lucas Ronier, Josué e Breno Lopes (Lavega); Pedro Rocha (Fabinho). Técnico: Fernando Seabra

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Pablo Almeida da Costa (MG)

Árbitro de vídeo: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Gols: Jacy, CTB (36'/1ºT); Lucas Ronier, CTB (7'/2ºT)

Cartões amarelos: Hugo Souza (Corinthians); Lucas Ronier (Coritiba)

Público: 35.125 pessoas

Renda: R$ 2.455.229,50