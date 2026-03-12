SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os dois primeiros dias de Roger Machado no comando técnico do São Paulo agradaram bastante nos bastidores do clube.

PRIMEIRO ATO

A reportagem apurou que a primeira iniciativa do novo treinador foi reunir comissão técnica e elenco no auditório do CT da Barra Funda para uma apresentação.

Na sequência, ele iniciou um trabalho tático com o auxílio de vídeos, já voltado à preparação para o jogo desta quinta-feira, contra a Chapecoense.

ALINHAMENTO COM A DIRETORIA

A reportagem ouviu de fontes com acesso ao dia a dia do clube que dirigentes e jogadores gostaram da exposição tática de Roger e satisfeitos com a proposta de um estilo de jogo mais agressivo, com foco na posse de bola.

Uma pessoa próxima à presidência afirmou que a diretoria de futebol, liderada por Rui Costa e Rafinha, está "muito confiante" e "assumiu a responsabilidade" pela contratação, avalizada pelo presidente Harry Massis Júnior.

O lobby pela chegada do treinador foi protagonizado pela dupla, que também consultou Muricy Ramalho. O ex-coordenador técnico já havia sugerido a contratação de Roger a Julio Casares em 2021, após a demissão de Fernando Diniz.

Em sua coletiva de apresentação, na terça-feira, o comandante gaúcho admitiu que precisará "conquistar" a torcida são-paulina ?mas demonstrou confiança.

Não há outra forma. Trabalho, né? Eu sei que eu tenho que conquistar a confiança do torcedor, eu sei, né, mas nunca foi diferente. E eu tenho certeza que ele vai me abraçarRoger Machado, em sua primeira entrevista

O primeiro de teste de Roger Machado será logo mais, às 20h (de Brasília), no Canindé, pela 5ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é vice-líder do campeonato, empatado em pontos com o Palmeiras.