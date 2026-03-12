(UOL/FOLHAPRESS) - O quarto dia de competições da etapa de Newcastle, na Austrália, última parada da temporada do Challenger Series da WSL, trouxe definições importantes na briga por vagas no Circuito Mundial. O destaque brasileiro ficou por conta de Samuel Pupo, que garantiu matematicamente seu retorno à elite do surfe mundial.

Mesmo já eliminado da competição, Pupo assegurou a classificação após uma combinação de resultados ao longo do dia.

O brasileiro acabou beneficiado pela eliminação do sul-africano Luke Thompson em sua bateria do Round de 32, o que confirmou sua presença entre os dez primeiros do ranking do Challenger Series.

SOPHIA MEDINA SE DESPEDE

Entre as mulheres, o dia marcou também a eliminação de Sophia Medina, irmã do tricampeão mundial Gabriel Medina.

A brasileira terminou em quarto lugar na sétima bateria do Round de 32, somando 10,00 pontos, atrás da norte-americana Alyssa Spencer, da sul-africana Sarah Baum e da japonesa Amuro Tsuzuki.

Para Sophia, apenas a vitória na etapa de Newcastle manteria vivas as chances de classificação para a elite mundial ?cenário que acabou não se confirmando.

HERDY SEGUE NA TORCIDA

Outro brasileiro que se despediu da competição foi Mateus Herdy, eliminado em uma das baterias mais fortes do dia no Round de 32.

O catarinense somou 14,90 pontos em uma bateria muito acirrada, ficando em terceiro lugar atrás do havaiano Finn McGill e do australiano Alister Reginato, que garantiram as vagas na fase seguinte.

Mesmo com a queda, Herdy ainda mantém vivo o sonho de disputar pela primeira vez o Circuito Mundial.

O brasileiro encerrou sua temporada com 19.660 pontos e atualmente ocupa a nona posição do ranking, dentro da zona de classificação ?os dez primeiros garantem vaga na elite.

Agora, Herdy terá de torcer contra dois norte-americanos e um havaiano que seguem vivos no evento e ainda podem ameaçar sua posição: Levi Slawson, Dimitri Poulos e Shion Crawford, que aparecem nas posições 12, 13 e 18 do ranking.

DECISÃO SE APROXIMA

A etapa de Newcastle segue em andamento e a janela do evento vai até 15 de março, quando serão definidos todos os classificados para o Circuito Mundial.

A nova temporada da elite da WSL começa no dia 1º de abril, em Bells Beach, na Austrália, um dos palcos mais tradicionais do Tour.