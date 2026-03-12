SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota do Corinthians por 2 a 0 para o Coritiba, na noite de quarta-feira, provocou forte reação da torcida presente na Neo Química Arena. Após o apito final, os jogadores foram alvo de protestos e xingamentos.

BIDU PEDE MEMÓRIA À TORCIDA

Na zona mista, após a partida, o lateral-esquerdo Matheus Bidu reconheceu o direito de cobrança do torcedor, mas ressaltou que o histórico recente do time também seja levado em consideração. Segundo ele, os resultados negativos das últimas semanas não podem apagar o que o grupo construiu nos últimos meses.

Torcedor tem total direito de criticar, eles pagam ingresso. Mas também não podem esquecer tudo que a gente fez nesses oito meses.Bidu, na zona mista

A fala de Bidu faz referência ao período recente de conquistas do clube. Nos últimos meses, o Corinthians levantou três troféus: o Campeonato Paulista e a Copa do Brasilno ano passado, além da Supercopa do Brasil no início desta temporada.

Esses resultados criaram uma relação de confiança entre equipe e arquibancada. O ambiente de lua de mel, no entanto, começou a ruir após a sequência de atuações abaixo do esperado nas últimas semanas.

O incômodo já havia começado na eliminação corintiana no Campeonato Paulista, perdendo para o Novorizontino. O revés diante do Coritiba, porém, aprofundou o momento de instabilidade e provocou a primeira grande reação da torcida em casa neste ano.

Bidu classificou a atuação como uma das piores do time recentemente. O lateral afirmou que o grupo se frustrou com o desempenho, principalmente porque o Corinthians teve um período e 11 dias de preparação para a partida.

Foi uma noite que nada saiu como esperado. Trabalhamos bastante nesses dias e tentamos colocar em prática, mas não fomos efetivos.Matheus Bidu

O lateral também admitiu participação no lance que originou o segundo gol do Coritiba. Lucas Ronier, responsável por balançar as redes para o Coxa, atacou o espaço justamente nas costas do ala corintiano.

Teve uma falha ali que eu acabei não vendo o jogador. Agora é trabalhar para ajustar.Bidu, na zona mista

PRESSÃO ANTES DO CLÁSSICO

A derrota aumenta a pressão sobre o Corinthians antes do próximo compromisso. No domingo, a equipe enfrenta o Santos, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Bidu afirmou que o elenco precisa reagir rapidamente para retomar a confiança. O atleta reconheceu o peso do clássico.

Todo jogo no Corinthians é importante, clássico ou não. A gente sabe da importância e vai trabalhar para buscar a vitória.Matheus Bidu

Apesar do clima de frustração, Bidu evitou confronto com a torcida e reiterou que entende as críticas após o resultado negativo. Para o lateral, o caminho agora é reagir dentro de campo para recuperar a confiança das arquibancadas.

A gente se frustra tanto quanto eles. Trabalhamos e nos doamos muito no dia a dia. Agora é trabalhar dobrado para dar essa resposta.Bidu, na zona mista

O elenco corintiano inicia já nesta quinta-feira a preparação para o clássico com três dias de treinamentos antes da partida. O período será utilizado pela comissão técnica para tentar corrigir problemas apresentados nas últimas atuações e ajustar a equipe para a sequência da temporada.