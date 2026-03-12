SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (12) que o Irã não deveria participar da próxima Copa do Mundo na América do Norte, poucos dias depois de dizer ao chefe da Fifa (Federação Internacional de Futebol) que eles seriam bem-vindos, apesar da guerra no Oriente Médio.

"A seleção nacional de futebol do Irã é bem-vinda à Copa do Mundo, mas eu realmente não acredito que seja apropriado que eles estejam lá, por sua própria vida e segurança", disse Trump em sua plataforma Truth Social.

As declarações de Trump vêm um dia depois de o ministro dos Esportes do Irã, Ahmad Donyamali, afirmar que a seleção de seu país não irá participar da Copa do Mundo de 2026 por causa da morte do aiatolá Ali Khamenei, após o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel.

"Considerando que esse regime corrupto (dos Estados Unidos) assassinou nosso líder, sob nenhuma circunstância podemos participar da Copa do Mundo", disse o ministro à televisão estatal.

"Nossas crianças não estão seguras e, fundamentalmente, tais condições para participação não existem", afirmou Donyamali.

"Dadas as ações maliciosas que eles realizaram contra o Irã, eles nos forçaram a duas guerras em oito ou nove meses e mataram e martirizaram milhares de nosso povo. Portanto, certamente não podemos ter tal presença", acrescentou o ministro iraniano.

As falas de Donyamali ocorreram poucas horas depois de o chefe da Fifa, Gianni Infantino, afirmar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia lhe prometido que receberia sem obstáculos a seleção do Irã na Copa do Mundo de 2026, que acontece entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O Irã está no Grupo G da Copa e tem jogos previstos em Los Angeles e Seattle, contra Bélgica, Nova Zelândia e Egito.

A reportagem apurou que, oficialmente, nenhuma decisão deverá ser tomada pela entidade até que o Irã oficialize a sua retirada do torneio. Quem tem poder de fazer isso é a Federação Iraniana.

Nada deve mudar até que isso aconteça, inclusive a venda de ingressos.

O Irã se classificou para a Copa pelas eliminatórias da Ásia ao lado de Arábia Saudita, Qatar, Japão, Jordânia, República da Coreia, Uzbequistão e Austrália (que disputa a vaga com seleções asiáticas, e não na Oceania).

O Iraque classificou-se para a repescagem intercontinental, na qual vai enfrentar o vencedor de Bolívia e Suriname. Se o Irã oficializar sua desistência da Copa nos próximos dias, a expectativa é que Fifa aguarde o fim da repescagem para decidir o que fazer com a vaga.

O regulamento da competição prevê que, em caso de exclusão de uma seleção já classificada, a entidade decidirá um substituto "a seu critério exclusivo" e tomará as ações consideradas necessárias.