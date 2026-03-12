Após uma estreia difícil com a Bélgica, atual campeã europeia, a seleção brasileira feminina de baquete selou a primeira vitória no Pré-Mundial, em Wuhan (China). Na madrugada desta quinta-feira (12), a Amarelinha sobrou em quadra contra o Sudão do Sul (bronze no AfroBasket de 2025) com placar de 94 a 79. A Amarelinha está no grupo A, que tem ainda Mali, República Tcheca e China (atual vice-campeã mundial).

Do lado brasileiro, a ala-pivô Damiris Dantas foi a cestinha de partida contra as sul-sudanesas, com 25 pontos. Quem também foi decisiva em quadra foi a pivô Kamilla Cardoso, eleita a melhor jogadora da partida, com 23 pontos e 17 rebotes. Outro destaque foi a armadora Alana Gonçalo, que anotou 15 pontos. 

Atuais vice-campeãs da AmeriCupW, as brasileiras buscam uma das quatro vagas distribuídas pelo torneio qualificatório para o Mundial deste ano, na Alemanha. Comandada pela técnica norte-americana Pokey Chatman, a seleção volta a jogar no sábado (14), às 2h30 (horário de Brasília), contra a República Tcheca (sexto lugar no EuroBasquet do ano passado).

No Pré-Mundial de Wuhan todos os times disputam entre si e os quatro que somarem maior pontuação garantem vaga no Mundial.

Próximos jogos da seleção feminina

Sábado (14) - Brasil x Tchéquia 2h30;

Domingo (15) - Brasil x Mali - 2h30;

Terça-feira (17) - Brasil x República Popular da China 8:30.

