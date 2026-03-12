estreia difícil com a Bélgica, atual campeã europeia, a seleção brasileira feminina de baquete selou a primeira vitória no Pré-Mundial, em Wuhan (China). Na madrugada desta quinta-feira (12), a Amarelinha sobrou em quadra contra o Sudão do Sul (bronze no AfroBasket de 2025) com placar de 94 a 79. A Amarelinha está no grupo A, que tem ainda Mali, República Tcheca e China (atual vice-campeã mundial).
Do lado brasileiro, a ala-pivô Damiris Dantas foi a cestinha de partida contra as sul-sudanesas, com 25 pontos. Quem também foi decisiva em quadra foi a pivô Kamilla Cardoso, eleita a melhor jogadora da partida, com 23 pontos e 17 rebotes. Outro destaque foi a armadora Alana Gonçalo, que anotou 15 pontos.
48 pontos e 20 rebotes combinados para a dupla Milla e DDna vitória contra Sudão do Sul hoje!Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) March 12, 2026
Damiris Dantas: 25 PTS, 3 REB
Kamilla Cardoso: 23 PTS, 17 REB
A dupla favorita do brasileiro! Neste sábado tem mais: Brasil volta à quadra pelo Pré-Mundial contra a pic.twitter.com/iKZGMy87Cg
Atuais vice-campeãs da AmeriCupW, as brasileiras buscam uma das quatro vagas distribuídas pelo torneio qualificatório para o Mundial deste ano, na Alemanha. Comandada pela técnica norte-americana Pokey Chatman, a seleção volta a jogar no sábado (14), às 2h30 (horário de Brasília), contra a República Tcheca (sexto lugar no EuroBasquet do ano passado).
No Pré-Mundial de Wuhan todos os times disputam entre si e os quatro que somarem maior pontuação garantem vaga no Mundial.
Próximos jogos da seleção feminina
Sábado (14) - Brasil x Tchéquia 2h30;
Domingo (15) - Brasil x Mali - 2h30;
Terça-feira (17) - Brasil x República Popular da China 8:30.
basquete | brasil | Damiris Dantas | Pokey Chatma | Pré-Mundial | Seleção Feminina | Sudão do Sul | vitória