SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Nike apresentou nesta quinta-feira (12) a camisa azul da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a fornecedora de material esportivo, o manto número 2 do Brasil é inspirado nos tons, padrões e estampas dos predadores mais rápidos e formidáveis do país.

Produzido em parceria com a Jordan Brand, na primeira parceria da marca do ícone do basquete Michael Jordan com uma seleção de futebol, estará disponível para venda a partir desta sexta (13).

"Para cada criança no Brasil que sonha com uma bola nos pés, essa parceria significa algo enorme", disse Vinicius Junior. "Jordan Brand e a nossa seleção se unirem é mais do que futebol, é cultura e grandeza juntas. Quando o Jumpman aparece ao lado das nossas cores, isso mostra ao mundo a criatividade, a paixão e a energia que tornam o Brasil especial. Isso inspira a nova geração a jogar com estilo, liberdade e orgulho toda vez que entramos em campo."

De acordo com a Nike, a camisa é produzida a partir de 100% de resíduos têxteis, com uma inovação de resfriamento projetada para permitir maior circulação de ar entre a pele e o tecido.

A tecnologia conta com zonas de malha elípticas distintas que tornam o fluxo de ar mais visível e intuitivo, ajudando os jogadores a se manterem secos quando o jogo esquenta. Além disso, o material é 11% mais leve e até 238% mais respirável, elevando o conforto e a performance em campo.

O lançamento da nova camisa teve a participação de alguns jogadores da seleção, como Vini Jr, Estevão, Matheus Cunha e Marquinhos.

A estreia do novo uniforme será no amistoso com a França, no dia 26 de março, no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, às 17h (de Brasília).

Jà o uniforme principal, amarelo, deve ser lançado nos próximos dias. Sua estreia será no amistoso contra a Croácia, dia 31, no Camping World Stadium, em Orlando, Estados Unidos, às 21h (de Brasília).