SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense não teve problemas, dominou o Remo durante todo o jogo e venceu por 2 a 0, nesta quinta-feira (12), em confronto válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Mangueirão, John Kennedy e Canobbio marcaram os gols da vitória carioca.

A noite ficou marcada pelas estreias de Rodrigo Castillo e Alisson no Fluminense. O argentino veio do Lanús e foi algoz do Flamengo na Recopa Sul-Americana, enquanto o volante veio do São Paulo, onde estava sendo pouco aproveitado. Eles entraram durante a etapa final.

Pelo lado do Remo, foi a estreia de Léo Condé no comando. O técnico foi contratado após a demissão de Juan Carlos Osorio entre as finais do Campeonato Paraense e fez seu primeiro jogo.

A vitória aproxima o Fluminense da ponta da tabela. O time vai aos 10 pontos e assume a 3ª colocação -o São Paulo lidera, com 11.

Já o Remo segue sem vencer no Brasileirão e amarga a zona de rebaixamento. Com apenas 3 pontos, o Leão Azul abre o Z4, em 17º lugar.

Os times voltam a campo no domingo (15), pela 6ª rodada do Brasileirão. O Fluminense recebe o Athletico-PR, às 16h (de Brasília), enquanto o Remo visita o Coritiba, às 18h30.

COMO FOI O JOGO

O Remo até deu o primeiro chute a gol do jogo, mas o Fluminense dominou desde então. Patrick de Paula emendou da entrada da área, e Fábio mandou para escanteio. Mas depois, só deu Fluminense. Depois de pivô de John Kennedy dentro da área, Martinelli chegou batendo forte e levou perigo. Em seguida, Savarino teve finalização bloqueada por Tchamba.

E a superioridade tricolor resultou em gol aos 15 minutos. Após cruzamento de Lucho Acosta e cabeceio de Martinelli, a zaga do Remo afastou mal. Renê pegou de primeira, e John Kennedy desviou para o fundo da rede: 1 a 0. Logo depois, O Fluminense continuou pressionando, e Canobbio carimbou o travessão de Marcelo Rangel.

JK balançou a rede mais uma vez, mas o tento foi anulado. O camisa 9 recebeu de Renê dentro da área, ganhou no corpo de Marllon e bateu rasteiro para superar o goleiro, mas estava impedido por pouco no lance. Antes, Renê já tinha exigido boa defesa de Marcelo Rangel em chute rasteiro.

Na reta final do primeiro tempo, os goleiros trabalharam bem. Primeiro, João Lucas cruzou na medida para Vítor Bueno, que cabeceou no cantinho para defesa espetacular de Fábio. No rebote, João Pedro foi atrapalhado por Samuel Xavier e, com o gol aberto, isolou. Pouco depois, John Kennedy recebeu dentro da área, girou sob a marcação e bateu forte. Marcelo Rangel pegou com a ponta dos dedos e desviou para escanteio.

A etapa final começou menos intensa, com o controle de jogo do Fluminense, que ampliou a vantagem. Na primeira chegada perigosa, John Kennedy finalizou para Marcelo Rangel espalmar. Na sequência do lance, a bola chegou em Lucho Acosta, que poderia chutar, mas deu um cruzamento improvável para Canobbio cabecear para o gol aos 17 minutos: 2 a 0.

Depois de ampliar, os visitantes diminuíram o ritmo. O Fluminense até teve outra boa chance com Canobbio, mas passou a controlar o resultado. Já o Remo tinha dificuldades para se aproximar da área rival e não apresentava sinais de reação.

REMO

Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Tchamba e Sávio; Picco (Patrick), Patrick de Paula (Zé Ricardo) e Vítor Bueno; Yako Pikachu (Nico Ferreira), Alef Manga (Rafael Monti) e João Pedro (Jajá). Técnico: Léo Condé.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules (Otávio), Martinelli (Alisson) e Lucho Acosta (Serna); Canobbio (Soteldo), John Kennedy (Rodrigo Castillo) e Savarino. Técnico: Luis Zubeldía.

Local: Mangueirão, em Belém (PA)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Gols: John Kennedy (15'/1ºT) e Canobbio (17'/2ºT) (FLU)

Cartões amarelos: Patrick de Paula e João Pedro (REM); Hércules (FLU)