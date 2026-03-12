SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Roger Machado levou o São Paulo à liderança do Brasileirão, nesta quinta-feira (12). Na estreia do novo treinador, o São Paulo bateu a Chapecoense por 2 a 0 no Canindé e ultrapassou o Palmeiras na ponta do nacional. A partida foi válida pela 5ª rodada.
Luciano e Calleri marcaram os gols da vitória, ambos já na etapa final.
O triunfo levou o São Paulo aos 13 pontos, igualando o segundo melhor início do clube na história do Brasileirão. O time chegou à mesma marca de 2004 e de 1996, quando também somou 13 pontos a esta altura do torneio -a melhor campanha segue sendo a de 2011, quando venceu todas as cinco primeiras partidas.
Com a derrota do Palmeiras diante do Vasco, o São Paulo se isolou na liderança do nacional, com três tentos de vantagem sobre o rival.
Enzo Díaz foi desfalque para o embate. O lateral-esquerdo foi diagnosticado com uma tendinopatia no adutor esquerdo e não participou dos treinamentos ao longo da semana. Wendell foi o substituto.
O São Paulo volta a campo às 20h do próximo domingo, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. A Chapecoense, enquanto isso, estacionou na 12ª posição, com cinco pontos, e visita o Grêmio na segunda-feira, em Porto Alegre.
LANCES IMPORTANTES
Calleri recebeu boa bola de Luciano e conseguiu cruzamento para dentro da área. Lucas chegava por ali, ao lado de Bobadilla, mas a zaga cortou.
A bola ficou viva na entrada da área da Chapecoense, onde estava Lucas Ramon. O lateral arriscou com força, e Léo Vieira mandou para escanteio.
Calleri cruzou para o meio da área e encontrou Luciano. O camisa 10 foi de encontro à bola e arrematou contra o goleiro, que praticou nova defesa.
Bobadilla recebeu na ponta direita e mandou um chuveirinho para dentro da área. Calleri estava na muvuca e cabeceou para o gol, mas em cima de Léo Vieira.
A equipe visitante avançou para o campo de ataque e arriscou bola para dentro da área. Everton ficou com a sobra na entrada da área e arriscou forte. Rafael, no reflexo, fez bela defesa e evitou o gol do time catarinense.
Luciano escapou da marcação, e Marcos Antônio mandou bola para dentro da área. O camisa 10 se antecipou à zaga e completou, vencendo Léo Vieira. Placar aberto.
Marcos Antônio achou Luciano dentro da área. O camisa 10 recuou para Bobadilla, tirou da marcação e tocou para Calleri, de frente para o gol. Cara a cara, só precisou tirar do arqueiro adversário para dobrar a vantagem.
São Paulo conseguiu bela troca de passes no ataque, e Marcos Antônio recebeu livre dentro da grande área. O camisa 8 acertou chute rasteiro para marcar seu primeiro gol com a camisa do clube, mas estava em posição irregular. Impedimento marcado.
Por volta dos 30 minutos da etapa final, um dos refletores do Canindé parou de funcionar. Cerca de cinco minutos depois, a iluminação foi restabelecida, e a partida, retomada.
Quase o primeiro da Chapecoense. Ítalo cruzou bola para a grande área, onde estava João Vitor. O volante arriscou cabeceio perigoso, mas para fora.
SÃO PAULO
Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco (Arboleda), Sabino e Wendell (Nicolas); Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla (Pablo Maia); Lucas Moura (Cauly), Luciano (André Silva) e Calleri. Técnico: Roger Machado.
CHAPECOENSE
Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Everton (João Vitor), Walter Clar; Camilo, Rafael Carvalheira (Rubens), Jean Carlos (Giovanni Augusto); Marcinho (Ítalo) e Bolasie (Neto Pessoa). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
Local: Canindé, em São Paulo (SP)
Árbitro: Lucas Casagrande (RS)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Weber Felipe Silva (PR)
Quarto árbitro: Rejane Caetano da Silva (CE)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões amarelos: Rafael Carvalheira (CHA)
Gols: Luciano, 2'/2°T e Calleri, 15'/2°T (SAO)