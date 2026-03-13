SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Grêmio e Red Bull Bragantino empataram por 1 a 1 nesta quinta-feira (12), na Arena do Grêmio, pela 5ª rodada do Brasileirão.
Carlos Vinícius abriu o placar para o Grêmio no 1º tempo e se tornou o artilheiro do campeonato com cinco gols, enquanto Rodriguinho fez um golaço para o empate do Bragantino na segunda etapa.
Com o resultado, o Bragantino soma 8 pontos e sobe para o 5º lugar. O Grêmio tem 7 pontos e está na 9ª colocação.
O Grêmio volta a campo na segunda-feira, quando enfrenta a Chapecoense fora de casa pela 6ª rodada. No domingo, o Bragantino recebe o líder São Paulo em casa.
ARTILHEIRO VIVIA JEJUM
Carlos Vinícius se tornou o artilheiro do Brasileirão com cinco gols, mas não vinha de uma boa fase contando todas as competições.
O atacante não marcava havia seis jogos, sendo dois pelo Brasileirão (contra São Paulo e Atlético-MG) e outras quatro partidas sem balançar as redes pelo Gauchão -apesar de ter sido o vice-artilheiro do estadual com 4 gols, um atrás de Borré, do Internacional.
Carlos não marcou nas duas partidas semifinais contra o Juventude nem nas finais contra o Internacional, quando o Grêmio foi campeão vencendo os adversários por 3 a 0 na ida e empatando em 1 a 1 na volta.
GRÊMIO
Weverton; Marlon, Viery, Gustavo Martins, Pavón; Nardoni (Léo Perez), Noriega, Monsalve (Dodi); Enamorado (Roger), Gabriel Mec (Caio Paulista), Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
RED BULL BRAGANTINO
Cleiton; Hurtado (Eduardo), Gustavo Marques, Pedro Henrique, Juninho Capixaba; Gabriel (Matheus Fernandes), Gustavinho (Rodriguinho), Herrera (Isidro Pitta); Lucas Barbosa, Henry Mosquera, Eduardo Sasha (Sosa). Técnico: Vagner Mancini.
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda
Cartões amarelos: Mosquera, Lucas Barbosa, Rodriguinho e Juninho Capixaba (RBB); Enamorado e Marlon (GRE)
Gols: Carlos Vinícius (GRE), 6' do 1º tempo (1-0); Rodriguinho (RBB), 20' do 2º tempo (1-1)