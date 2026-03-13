RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Herói do título da Libertadores, o zagueiro Danilo tem sido figura importante na imersão de Leonardo Jardim como técnico do Flamengo.

Em um trabalho que tem pouco mais de uma semana, o defensor de 34 anos se aproximou do treinador e tem feito o meio-campo para transmitir o contexto atual do Flamengo para o português. E nisso entram questões de ambiente e linha de pensamento dos jogadores.

Como uma via de mão dupla, o zagueiro ajuda o elenco a absorver a filosofia do novo treinador.

Leonardo Jardim e Danilo estão se dando bem nesse intercâmbio. A percepção e forma de comunicação do jogador são aliados.

Danilo gosta desse tipo de conexão. Tem um perfil de liderança que amadureceu ao longo dos anos e agora põe em prática no Ninho do Urubu.

Mesmo nos jogos, Danilo tem trocado ideias com Jardim em momentos durante os jogos. Também deu para perceber em momentos prévios à disputa de pênaltis na final do Carioca.

Jardim conhece Danilo desde os tempos em que atuava pelo Porto. Essa referência do trabalho dos técnicos portugueses é vista pelo treinador como um atalho nessa relação, segundo o UOL apurou.

A diretoria valoriza a contribuição de Danilo dentro e fora de campo. Entende que seria até um desperdício se Jardim não fizesse uso da experiência do defensor, mesmo sem colocá-lo como titular.

Nos dois jogos que fez pelo Flamengo, Leonardo Jardim deixou Danilo no banco e manteve a dupla preferida de Filipe Luís: Léo Ortiz e Léo Pereira.

Os resultados ajudam a dar tranquilidade a Leonardo Jardim neste início. O técnico tem feito questão de exaltar a relação com os jogadores como cruciais para esses primeiros passos.

"O que eu faço sempre é ter um grupo onde eu seja coerente com todas as decisões, essa é a minha forma de trabalhar. A coerência, para mim, é palavra-chave no esporte. Coerência numa ideia de jogo, num tipo de trabalho, de realizar algumas situações. É isso que eu tento desenvolver com essa equipe e todas as minhas equipes. E, do lado dos jogadores, tenho uma recepção que tem sido impecável, eles têm abraçado a ideia, estão focados. Isso me deixa extremamente satisfeito", disse o treinador, depois de vencer o Cruzeiro, quarta-feira.

Quando você trabalha num clube e os jogadores compram a ideia, quando todo o estafe colabora no máximo que pode, eu só tenho satisfação. Temos que dar continuidade a isso, trabalhar bem é uma obrigatoriedade. Isso nos leva a melhores resultados.

O próximo desafio é sábado (14), contra o Botafogo, no Nilton Santos.