SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Júnior passou a enfrentar um processo de desgaste interno no Corinthians. A queda de desempenho da equipe tem incomodado parte da diretoria, incluindo o presidente Osmar Stábile.

DESEMPENHO AUMENTA PRESSÃO

A reportagem apurou que pessoas próximas ao dirigente avaliam que o trabalho do treinador apresenta sinais claros de desgaste. A percepção é de que, caso não haja uma resposta rápida em campo, uma mudança no comando técnico poderá se tornar inevitável.

A irritação aumentou após a derrota do Corinthians para o Coritiba, na noite de quinta-feira (12), pelo Campeonato Brasileiro. O principal motivo foi o desempenho abaixo do esperado mesmo após 11 dias de treinamentos.

Essa avaliação circula principalmente entre dirigentes da cúpula administrativa do clube, mas não é consenso dentro do departamento de futebol, liderado pelo executivo Marcelo Paz. Apesar das divergências internas, a palavra final no Corinthians cabe ao presidente Osmar Stábile.

O mandatário costuma ouvir aliados políticos próximos, que atuam como conselheiros informais. Na avaliação desse grupo, embora Dorival ainda tenha respaldo pelas conquistas recentes, a queda brusca de rendimento da equipe preocupa.

Nos bastidores, há também a percepção de que o elenco apresentou uma espécie de relaxamento técnico após a conquista da Supercopa do Brasil, há pouco mais de um mês. A situação incomoda a diretoria, que busca uma campanha segura no Campeonato Brasileiro e mantém o sonho de conquistar a Libertadores ao fim da temporada.

Para Osmar Stábile, por exemplo, o Corinthians tem a obrigação de vencer todas as partidas disputadas na Neo Química Arena. Nesse contexto, a derrota para o Coritiba foi vista com ainda mais frustração pela cúpula do clube.

Internamente, também surgem críticas à queda de rendimento de alguns jogadores, especialmente do holandês Memphis Depay. Ao mesmo tempo, parte da direção questiona a capacidade da comissão técnica de extrair mais do elenco e de encontrar alternativas para organizar a equipe quando há ausências importantes, como a de Yuri Alberto.

DECLARAÇÕES TAMBÉM MINAM TRABALHO

Em menor escala, declarações recentes de Dorival Júnior também contribuíram para aumentar o desgaste na relação com a diretoria.

Após a eliminação do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista, há duas semanas, o treinador criticou publicamente uma possível venda do volante André. A declaração não foi bem recebida internamente.

Segundo apurou a reportagem, na avaliação do presidente Osmar Stábile, a fala de Dorival acabou servindo como uma tentativa de desviar a atenção do desempenho ruim da equipe na derrota para o Novorizontino, em Novo Horizonte, resultado que culminou na eliminação no Estadual.

A postura considerada "sincericida" do treinador, especialmente desde a virada da temporada passada para a atual, também gera incômodo em parte da direção. Nos bastidores, alguns pedidos e avaliações do técnico são vistos como pertinentes, mas a forma como são expostos publicamente é considerada prejudicial ao ambiente interno.

Embora esse não seja o principal motivo para o desgaste, o episódio passou a ser apontado como mais um fator que contribuiu para minar a relação entre Dorival Júnior e a diretoria corintiana.