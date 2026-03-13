SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro teste de Roger Machado no comando do São Paulo exigia uma vitória sobre a Chapecoense ?mas, mais do que isso, o time assumiu a liderança do Brasileirão e igualou seu segundo melhor início na história dos pontos corridos.
XÔ, PRESSÃO!
O novo técnico do Tricolor cumpriu à risca o roteiro do seu primeiro jogo sob o comando do clube.
Luciano e Calleri foram os artilheiros da vitória por 2 a 0 no Canindé. A partida não aconteceu no Morumbis, que finaliza sua troca de gramado pós-shows do AC/DC ?a reestreia do estádio será no Choque-Rei, no próximo dia 21.
O bom resultado levou o clube à ponta do Brasileiro, com 13 pontos ?três a mais que o Palmeiras, que perdeu para o Vasco mais cedo e caiu para a vice-liderança.
Mas mais do que ser líder do Campeonato Brasileiro, o resultado dá uma tranquilidade mínima para o início de trabalho de Roger.
O técnico, inclusive, teve nome gritado por torcedores após o apito final ?mas, como ele mesmo admitiu na coletiva pós-jogo, ainda há um caminho a ser percorrido até ganhar a confiança da torcida.
Ter o nome gritado pelo torcedor do São Paulo me deixa muito feliz. Mas eu preciso me manter nessa busca de conquistar o torcedor. Sempre, diariamente. Vai acontecer com bastante trabalho.Roger Machado
O bom resultado também alivia questionamentos sobre a diretoria de futebol, que bancou a contratação do treinador ao presidente Harry Massis Júnior.
1.432 DIAS DEPOIS
O São Paulo virou líder do Brasileiro pela primeira vez em quase quatro anos ? mais especificamente, 1.432 dias.
A última vez havia sido na 1ª rodada do nacional de 2022, após uma vitória por 4 a 0 sobre o Athletico-PR, no Morumbi.
O triunfo também coroou o segundo melhor início do clube na era dos pontos corridos do torneio. São 13 pontos somados em cinco rodadas ?a mesma campanha de 2004?, aproveitamento menor apenas que o de 2011, quando venceu os cinco primeiros jogos.
Líder, a equipe volta a campo no próximo domingo, contra o Red Bull Bragantino. A bola rola às 20h, no Estádio Municipal Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista.