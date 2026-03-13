SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A terceira fase da Copa do Brasil terminou nesta quinta-feira (12), e 24 times avançaram no torneio. Os jogos da quarta fase serão disputados na próxima semana, em datas e horários ainda a serem divulgados pela CBF.

*

VEJA OS CONFRONTOS

Volta Redonda x Barra-SC

Sport x Athletic Club

Nova Iguaçu x Fortaleza

Jacuipense x Novorizontino

São Bernardo x Ceará

Vila Nova x Confiança

Atlético-GO x Ponte Preta

Maringá x Goiás

Juventude x Águia de Marabá

Londrina x Operário-PR

CRB x Figueirense

Portuguesa x Paysandu

TIMES DA SÉRIE A ENTRAM NA PRÓXIMA FASE

Os 20 clubes da elite se juntarão aos 12 classificados da quarta fase, e os confrontos serão definidos por sorteio. As partidas serão em jogos de ida e volta e acontecerão entre os dias 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta).

Os times que já estão garantidos na 5ª fase: Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino, Mirassol, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Athletico-PR, Coritiba, Bahia, Vitória, Remo e Chapecoense.