SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça do Rio de Janeiro acatou um pedido de um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e decidiu pela expulsão do ex-jogador de Fluminense, Corinthians e São Paulo Carlos Alberto da unidade. Foram mais de 50 reclamações contra ele, entre 2019 e 2023.

O motivo, segundo o processo disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Rio, é o "comportamento antissocial reiterado", dele no local. Multas no total de R$ 20 mil teriam sido ignoradas.

Conforme relatos de testemunhas e informações descritas na ação, nos mais variados horários, Carlos Alberto teria realizado festas com música alta, usado vocabulário vulgar com ofensas e tom de voz elevado.

Além disso, também há relatos de agressões a visitantes e até participação em atividades sexuais nas áreas de varanda, como orgias. Ele nega os fatos.

Em decisão da 1ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, a juíza Erica Batista de Castro julgou procedente a exclusão dele do condomínio.

CARLOS ALBERTO SE DEFENDE

Os advogados do ex-atleta negam o envolvimento de Carlos Alberto em orgias ou qualquer ato sexual público, bem como qualquer tipo de agressão. E afirmam que as multas pela conduta têm a ver apenas com barulho.

A defesa cita uma suposta perseguição a ele no Alphaland Residence Club e que tal exposição tem prejudicado a imagem dele.

Pelas redes sociais, o ex-jogador rebateu tudo o que vem sendo noticiado na imprensa sobre o caso. "Venho dizer que nada disso aconteceu. Ao contrário, estou na minha casa e as medidas cabíveis vão ser tomadas", escreveu. Cabe recurso.