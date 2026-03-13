O Uberabinha segue intensificando a preparação para a disputa da Primeira Divisão do Campeonato Mineiro Sub-20 e terá um importante teste neste sábado (14). A equipe de Juiz de Fora enfrenta o Atlético Mineiro Sub-20, às 15h, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em um amistoso que servirá como preparação para a temporada.

O Uberabinha vive um momento histórico após conquistar, em 2025, o acesso à elite da categoria pela primeira vez em sua história. A campanha foi marcada pela invencibilidade e pelo título da Segunda Divisão do campeonato.

Já o Atlético, que tem como treinador o ex-zagueiro Leonardo Silva, chega para a temporada após um ano de contrastes. Em 2025, a equipe terminou o Mineiro Sub-20 como vice-campeã, mas acabou rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro da categoria.

Para o técnico do Uberabinha, João Pedro Proba, o amistoso representa uma oportunidade importante para medir o nível da equipe diante de um dos principais clubes do país.

“Nossa preparação foi feita da melhor forma possível. Graças a Deus conseguimos treinar no estádio hoje, que é um local importante, que dá até uma moral a mais para os moleques. Agora queremos fazer um bom jogo, de igual para igual contra o Atlético. A gente sabe que é um grande clube, com uma estrutura muito grande, mas queremos que eles venham aqui e tenham dificuldades, que tenham que correr muito para ganhar da gente”, afirmou.

O treinador também destacou a identidade de jogo que a equipe pretende apresentar ao longo da temporada.

“Quem vier ao estádio pode esperar um time com personalidade, com coragem, que joga bola. Vai ter um time da cidade que joga com posse, organizado, buscando um futebol bonito, um futebol brasileiro mesmo”, completou.

A semana de preparação tem sido marcada por treinamentos intensos, com foco principalmente na construção das jogadas e na posse de bola. A comissão técnica também tem utilizado o período para adaptar o grupo ao gramado e às dimensões do estádio municipal.

Além do aspecto técnico, o amistoso também é visto como uma oportunidade de fortalecer a ligação entre o clube e a cidade.

“Agora vamos dar visibilidade para Juiz de Fora enfrentando um time grande como esse”, destacou um dos integrantes da equipe durante a preparação.

Após o amistoso, o Uberabinha volta as atenções para a estreia oficial no Campeonato Mineiro Sub-20. O primeiro compromisso na competição está marcado para o dia 27 de março, contra o Coimbra, em Contagem.

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