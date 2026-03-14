SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo encaminhará, nos próximos dias, dois contratos de empréstimo para aprovação no Conselho Deliberativo.

R$ 74 MILHÕES

A reportagem apurou que o montante total está avaliado em R$ 74 milhões.

Serão duas análises de crédito: uma proposta de R$ 30 milhões, costurada com o banco Daycoval; e outra de R$ 44 milhões, esta com o banco Tricury.

O UOL conversou com fontes próximas à alta cúpula, que justificam os empréstimos como medidas de incremento no fluxo de caixa.

O teto de créditos estabelecido para 2026 é de aproximadamente R$ 270 milhões; no ano passado, foi de R$ 200 milhões.

Quórum para aprovação da pauta é de maioria simples.

FIDC

Atualmente, o São Paulo opera com um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) criado para melhorar a liquidez do caixa e auxiliar no pagamento de débitos bancários.

Administrado pela Galápagos Capital, o mecanismo ? elaborado durante a gestão de Julio Casares ?trouxe ao clube um conjunto de regras de gestão, centradas principalmente no controle das finanças. Ainda assim, as normas estabelecidas não vetam a possibilidade de o clube recorrer a novos empréstimos, desde que 'encaixados' no teto previsto.