SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Austrália, China e Coreia do Sul se tornaram as primeiras seleções a assegurarem a participação na Copa do Mundo feminina de 2027, no Brasil, após resultados na Copa Asiática Feminina de 2026, que serve como torneio classificatório para o Mundial.

As "Matildas", como são apelidadas as jogadoras australianas, garantiram a classificação pela décima vez consecutiva depois da vitória por 2 a 1 sobre a Coreia do Norte nesta sexta (13). Na Copa do Mundo de 2023, da qual foram co-anfitriãs, as australianas chegaram às semifinais.

China e Coreia do Sul conquistaram seus postos neste sábado (14), quando avançaram para as semifinais da Copa Asiática. As chinesas venceram Taiwan por 2 a 0 na prorrogação e a Coreia do Sul teve uma vitória dominante por 6 a 0 sobre o Uzbequistão.

As três seleções se juntam ao Brasil, classificado automaticamente por ser o país-sede da próxima edição do torneio mundial.

A Copa Asiática deste ano determinará todas as seis vagas automáticas do continente para a Copa do Mundo de 2027. Além das quatro semifinalistas do torneio, faltando definição entre Japão e Filipinas, em jogo neste domingo (15), as eliminadas nas quartas de finais farão uma repescagem para decidir as duas vagas restantes.

A escolha do Brasil para sediar a Copa foi anunciada em maio de 2024, em Bancoc, na Tailândia. A candidatura brasileira superou a proposta conjunta apresentada por Bélgica, Alemanha e Holanda.

A competição terá 32 seleções, que jogarão em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife e Fortaleza. O torneio será realizado de 24 de junho a 25 de julho.

Os torcedores já podem se inscrever para demonstrar interesse pelos ingressos no site da Fifa.

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