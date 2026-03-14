RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Hugo Calderano deu adeus ao WTT Champions de Chongqing 2026. Em duelo pelas quartas de final, o brasileiro perdeu para o francês Felix Lebrun por 4 sets a 3, com parciais de 10/12, 11/9, 10/12, 10/12, 11/8, 11/8 e 13/11, e acabou eliminado.
Calderano chegou a abrir 3 sets a 1 e esteve perto de fechar o sexto set, mas Lebrun reagiu e partiu para o triunfo no confronto, que durou 1h02m21.
Na briga por vaga na final, o francês vai enfrentar o japonês Sora Matsushima em duelo marcado para neste domingo (15). O outro confronto pela semi será entre o japonês Tomokazu Harimoto e o chinês Rubio Wen.
Uma curiosidade deste duelo ficou fora da quadra. Jean-René Mounier, que por anos foi o técnico principal de Calderano, foi quem deu os comandos a Félix Lebrun. Atualmente, Mounier é consultor da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa e trabalha junto à confederação francesa.
O JOGO
O duelo foi bem equilibrado e com os atletas alternando o comando do jogo e os pontos. Enquanto Calderano conseguia achar bons ataques, Lebrun se mostrava sólido na defensiva e para achar soluções à mesa.
Calderano fechou o primeiro set em 12/10, e Lebrun respondeu logo em seguida, fechando em 11/9.
O brasileiro começou melhor o terceiro set e chegou a ter três pontos de vantagem, mas Lebrun reagiu e empatou. Calderano, porém, suportou o momento negativo e fechou em 12/10.
O quarto set começou com o cenário de equilíbrio demonstrado anteriormente, depois de pontos "lá e cá", Lebrun teve 9 a 7 a favor, e com dois saques. Mas Calderano cresceu na reta final, empatou em 10 a 10 e fechou em 12/10.
No quinto set, Lebrun conseguiu imprimir um melhor ritmo e chegou a ter quatro pontos de vantagem, a maior do jogo até ali. Hugo reagiu e encostou, mas não foi o suficiente, e o francês fechou em 11/9.
Na disputa seguinte, Hugo começou melhor, mas Felix teve bom momento e virou. Calderano voltou a ditar o ritmo e teve a chance de fechar a partida, mas Lebrun resistiu e venceu em 12/10.
No tie-break, Felix conseguiu segurar as investidas mais potentes de Hugo, e o duelo foi ponto a ponto, com boas trocas de bola. O set empatou em 10 a 10, e Lebrun fechou em 13/11.