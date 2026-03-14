(UOL/FOLHAPRESS) - O piloto italiano Andrea Kimi Antonelli conquistou a pole position do GP da China neste sábado após fazer o tempo de 1min32s064 e se tornou o piloto mais jovem a conquistar uma pole na Fórmula 1

Charles Leclerc fez a melhor volta no Q1 e mostrou que poderia ameaçar as Mercedes

Kimi Antonelli foi o mais rápido no Q2 mas apenas 43 milésimos abaixo do tempo do monegasco

Gabriel Bortoleto rodou na última curva enquanto fazia sua volta no Q2 e largará em 16º

George Russell sofreu com problemas no início do Q3 e chegou a parar o carro na pista. Ele voltou faltando dois minutos e conseguiu a segunda posição

Com uma volta a mais que o companheiro de equipe, Antonelli foi o mais rápido durante todo o Q3 e conquistou sua primeira pole na carreira

Lewis Hamilton venceu a briga doméstica e irá largar em terceiro, seguido de Leclerc.

Essa é a primeira pole da Itália desde o GP da Bélgica de 2009 com Giancarlo Fisichella

Com 19 anos e 6 meses, Antonelli se torna o pole mais jovem da história, superando Sebastian Vettel que fez sua primeira pole com 21 anos e dois meses

Q1: LECLERC LIDERA E BORTOLETO AVANÇA NO TOP 10

Na primeira rodada de voltas, Gabriel Bortoleto fez o tempo de 1:34.349 e assumiu uma momentânea 3ª colocação, enquanto as Mercedes ainda não tinham completado volta e Hamilton sofria com saída de traseira durante sua volta. Quando a equipe alemã completou volta, Russell era o primeiro com 1:33.262 e Antonelli vinha logo atrás 0.043 acima do companheiro.

Após a segunda rodada, Leclerc passou a ser líder com 1:33.175, com Hamilton em 4º, enquanto as Mclaren de Norris e Piastri ficavam em 5º e 6º, respectivamente. Bortoleto caiu para 12º. Mais atrás as duas Red Bull estavam perto de zona de corte e tiveram que voltar pra pista para se classificar ao Q2.

Verstappen fez uma boa volta e foi para 4º e Hadjar para 8º, colocando Bortoleto em 16º. Com o tempo de 1:33.549, o brasileiro ficou em 7º e avançou.

Eliminados: Carlos Sainz (17º), Alexander Albon (18º), Fernando Alonso (19º), Valtteri Bottas (20º), Lance Stroll (21º) e Sérgio Perez (22º)

Q2: ANTONELLI SUPERA LECLERC; BORTOLETO ERRA E TOCA NO MURO

Após a primeira rodada de voltas, Russell liderava com 1:32.523, enquanto Hamilton e Leclerc conseguiram se colocar entre as Mercedes. Bortoleto teve dificuldades e fez 1:33.965, ficando em 16º.

Para a segunda rodada, alguns pilotos foram de pneus novos, como os da Ferrari. Leclerc fez 1:32.486 e passou pra primeiro, enquanto Hamilton melhorou seu tempo mas seguiu atrás de Russell. Pouco depois, Antonelli superou o monegasco em 43 milésimos e foi pra 1º.

Já nos segundos finais, Bortoleto vinha para tentar entrar no Q3 mas acabou perdendo a traseira na última curva, tocando de leve na barreira de pneus. Ele aproveitou e foi para os boxes, assim, largará de 16º neste domingo (15)

Eliminados: Nico Hulkenberg (11º), Franco Colapinto (12º), Esteban Ocon (13º), Liam Lawson (14º), Arvid Linblad (15º), Gabriel Bortoleto (16º)

Q3: RUSSELL TEM FALHA NO CARRO E ANTONELLI CONQUISTA A POLE

Assim que os carros foram liberados, Russell - que teve troca de peças entre o Q2 e o Q3 - parou o carro e depois conseguiu sair, mas não conseguia acelerar. No rádio, ele revelou ter problemas para trocar de marcha.

Com a chance em suas mãos, Antonelli fez 1:32.322 e fechou a primeira rodada em primeiro, seguido de Piastri e Norris, que estavam 0.2s atrás. Leclerc e Hamilton eram 4º e 5º respectivamente, no mesmo segundo do líder.

Na rodada decisiva de voltas, o italiano melhorou a volta e fez 1:32.064. Hamilton fez 1:32.415 e subiu momentaneamente para segundo. Russell conseguiu abrir volta nos segundos finais, superou a Ferrari, mas não conseguiu alcançar o companheiro de equipe e irá largar em segundo.

CONFIRA O GRID COMPLETO

1º - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1:32.064

2º - George Russell (Mercedes) - 1:32.286

3º - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1:32.415

4º - Charles Leclerc (Ferrari) - 1:32.428

5º - Oscar Piastri (Mclaren) - 1:32.550

6º - Lando Norris (Mclaren) - 1:32.608

7º - Pierre Gasly (Alpine) - 1:32.873

8º - Max Verstappen (Red Bull) - 1:33.002

9º - Isack Hadjar (Red Bull) - 1:33.121

10º - Olliver Bearman (Haas) - 1:33.292

11º - Nico Hulkenberg (Audi)

12º - Franco Colapinto (Alpine)

13º - Esteban Ocon (Haas)

14º - Liam Lawson (Racing Bulls)

15º - Arvid Lindbçad (Racing Bulls)

16º - Gabriel Bortoleto (Audi)

17º - Carlos Sainz (Williams)

18º - Alexander Albon (Williams)

19º - Fernando Alonso (Aston Martin)

20º - Valtteri Bottas (Cadillac)

21º - Lance Stroll (Aston Martin)

22º - Sérgio Perez (Cadillac)