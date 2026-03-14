RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aplicou punições às árbitras envolvidas no clássico entre Botafogo e Flamengo, pelo Brasileiro Feminino.

O jogo, realizado na noite desta sexta-feira (13), no Nilton Santos, teve atraso de quase 30 minutos pelo fato de duas integrantes terem ficado presas no trânsito e não chegarem a tempo. A bola rolou após substitutos chegarem ao estádio.

A assistente Nayra Cunha e a quarta árbitra Jenifer Alves foram suspensas preventivamente por tempo indeterminado, segundo o UOL apurou. A punição se dá "por faltar ao jogo sem justificativa prévia":

Déborah Cecília, árbitra principal do duelo, foi suspensa por 180 dias. A penalidade foi por "não informar a Comissão de Arbitragem em tempo para substituição das integrantes ausentes":

A assistente Juliana Gomes foi suspensa por 90 dias. Ela foi punida por omissão ao acompanhar a árbitra central, em "não informar a Comissão de Arbitragem em tempo para substituição das integrantes ausentes".

O protocolo recomenda que os integrantes da equipe de arbitragem devem chegar aos estádios com, no mínimo, duas horas de antecedência. Aponta Se ainda que uma hora é o prazo limite/crítico por qualquer situação adversa).

A Comissão de Arbitragem foi informada do problema apenas às 18h52. Naquele momento, restavam apenas oito minutos para o início do jogo.

O ATRASO

As equipes já estavam no túnel quando foram avisadas. Faltavam cinco minutos para o início do jogo quando o delegado da partida, Rafael Moura, avisou as capitãs dos dois times. O jogo estava marcado para começar 19h (de Brasília).

Ao ser informada sobre o imprevisto, a capitã do Flamengo, Djeni não escondeu o descontentamento: "Mas isso é passado para a gente agora, na entrada do jogo?". A transmissão do SporTV captou parte da conversa.

Deborah Cecília Cruz Correia estava escalada como árbitra principal da partida, com Nayra da Cunha Nunes e Juliana Martins Gomes como auxiliares. A partida só teve início depois que os substitutos Rodrigo Carvalhaes de Miranda e Beatriz Geraldini de Sousa chegaram ao Nilton Santos.

Em campo, as equipes ficaram no empate por 1 a 1. Rebeca abriu o placar para o Botafogo, enquanto Layza empatou para o Flamengo na reta final do jogo.