SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Henrique Bravo conquistou neste sábado (14), a terceira etapa do Tour de Antalya, na Turquia e é o líder geral da prova.
Ele completou o percurso de 85.8km entre Antalya e Sakhlikent em 02h32min20s e assumiu a liderança da classificação geral
Ontem, ele era o 102º geral com dois resultados abaixo do top-50 e com a vitória de hoje, conseguiu escalar a classificação, sendo também líder na classificação juvenil
Hoje, ele chegou 18 segundos na frente de Said CIsneros (Mex), que também é segundo na classificação geral (por tempo), com 22s atrás do brasileiro.
Na classificação de montanhas, ele está atrás de Cisneros com 19 pontos, contra 24 do mexicano.
Bravo tem feito uma boa temporada, tendo vencido a penúltima etapa do Tour de Ruanda e ficado em sexto na classificação geral da prova.
Em 2024, ele venceu uma etapa do Tour Júnior da Ribera del Duero. No mesmo ano, ele disputou o Mundial de XCO, prova de mountain bike e foi o 13º.
O Tour de Antalya termina amanhã com a etapa de 140,5km entre Belek e Antalya, com Henrique tendo chances reais de título.