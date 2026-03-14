SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em uma noite de belos gols, o Real Madrid não teve dificuldades para vencer o Elche por 4 a 1 neste sábado (14), em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, realizado no Santiago Bernabéu.

Rudiger, Fede Valverde, Huijsen e Arda Guler marcaram os gols do Real Madrid na partida. Manuel Ángel marcou contra para o Elche. Com direito ao 'gol que Pelé não fez', de antes do meio campo, marcado pelo turco Arda Guler no final do jogo.

O Real chegou a 66 pontos e é o segundo colocado, um ponto atrás do líder Barcelona, que ainda joga na rodada. Já o Elche é o 17º, com 26 pontos, apenas um à frente da zona de rebaixamento.

O Real Madrid agora volta às atenções para a Liga dos Campeões: visita o Manchester City na terça-feira (17), com a vantagem de 3x0 construída no jogo de ida das oitavas de final. O próximo compromisso do Elche é contra o Mallorca, pelo Espanhol, no próximo sábado (21).

O que aconteceu

O começo de jogo foi morno, com o Real Madrid controlando a posse de bola, mas sem criar grandes chances de finalização.

O Real Madrid abriu o placar aos 39 do primeiro tempo, com Rudiger. Valverde bateu falta ensaiada com força, o goleiro defendeu e a bola sobrou para o zagueiro emendar para o gol.

Aos 44 minutos, foi a vez Valverde deixar o dele para ampliar, e foi um golaço. O uruguaio recebeu na meia lua, limpou a marcação e bateu colocado no ângulo.

Com tranquilidade no placar, o Real Madrid seguiu controlando o jogo no segundo tempo. Brahim perdeu uma boa chance no começo da etapa final.

Huijsen ampliou a vantagem do Real Madrid, aproveitando cruzamento do jovem Daniel Yáñez para fazer o terceiro gol.

O Elche diminuiu após uma lambança da defesa do Real Madrid. Camavinga errou um passe na saída de bola, e após cruzamento rasteiro, o jovem zagueiro Manuel Ángel desviou contra.

Aos 44 minutos, Arda Guler roubou o golaço da noite. Dominou antes do meio de campo e mandou para o gol, o goleiro estava muito adiantado e nada pôde fazer para evitar o gol antológico do turco.