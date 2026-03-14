SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) anunciou neste sábado (14) o cancelamento dos Grandes Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita de Fórmula 1 devido ao conflito que acontece no Oriente Médio.

O GP de Bahrein sediaria a quarta etapa da temporada de 2026, que aconteceria em 12 de abril. O circuito de Corniche de Jaddah, na Arábia Saúdita estava programada para a semana seguinte.

No momento, a F-1 está em andamento em Xangai, na China. O Japão realizará o próximo GP dia em 29 de março.